Arrivé au PSG durant l’été 2024 en tant que doublure, Matvey Safonov est devenu le gardien numéro 1 du PSG il y a un an jour pour jour. Ses dirigeants et Luis Enrique ont confiance en lui.

Le PSG avait décidé de s’offrir les services de Matvey Safonov lors du mercato estival 2024 pour devenir la doublure de Gianluigi Donnarumma. Il avait quitté Krasnodar, son club formateur, contre 20 millions d’euros. Lors de sa première saison, il participe à 17 rencontres toutes compétitions confondues, dont deux de Ligue des champions. À l’issue de l’exercice 2024-2025, le PSG a décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma. Il a signé Lucas Chevalier en provenance de Lille. L’international français arrive en numéro 1 et joue tous les matches jusqu’au 29 novembre, lorsqu’il se blesse à la cheville sur la pelouse de Monaco.

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Une prolongation en approche

Avec cette blessure qui l’éloigne des terrains pendant plusieurs semaines, le numéro 30 du PSG doit laisser sa place dans les buts parisiens à Matvey Safonov. Selon L’Equipe, le gardien russe a envisagé de quitter le PSG au vu de sa situation. Mais il va enchaîner les matches et les performances de grande qualité, comme lors de la finale de la Coupe Intercontinentale où il repousse quatre penaltys lors de la séance de tirs au but contre Flamengo et offre le titre au PSG. Lors de cette séance, il se casse la main et doit être absent pendant un mois. Après sa convalescence, Luis Enrique décide de lui offrir le poste de numéro 1. Et il l’a gardé cette saison, sa première qu’il débute dans le rôle du titulaire. Le quotidien indique que Matvey Safonov a su progresser dans ses points faibles, notamment dans le jeu au pied, et a confirmé que sa confiance en lui constituait un atout pour évoluer dans un club aussi important. Cette évolution n’a échappé à personne au sein du club, souligne L’Equipe. Le quotidien sportif explique que Safonov devrait prolonger son contrat. Actuellement liées jusqu’en 2029, les deux parties devraient ajouter une année supplémentaire au nouveau bail avec une revalorisation salariale à la clé.









