Matvey Safonov voit son avenir au PSG

Alors que la hiérarchie des gardiens de but au PSG connaît un chamboulement, Matvey Safonov ne se voit pas quitter le PSG cet été.

Le PSG est en pleine révolution pour son poste de gardien de but. Entre le recrutement de Lucas Chevalier, propulsé comme portier titulaire, et la relation rompue entre Gianluigi Donnarumma et le PSG, l’avenir des autres portiers des Rouge & Bleu est également au centre des débats. Si Arnau Tenas, également non convoqué pour la Supercoupe d’Europe, devrait poursuivre sa carrière loin de Paris, quid du futur de Matvey Safonov.

Mercato : Matvey Safonov réfute l’idée d’un départ du PSG

Safonov a repoussé des approches

Recruté l’été dernier contre un chèque de 20M€ en provenance de Krasnodar, le Russe de 26 ans est encore sous contrat jusqu’en juin 2029 avec les champions d’Europe. Depuis la reprise de l’entraînement, le gardien parisien montre une certaine légèreté. Et pour cause, en l’état, Matvey Safonov ne s’imagine pas ailleurs qu’à Paris, comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour. « Installé dans un contexte qu’il apprécie, le natif de Krasnodar a repoussé quelques approches récentes, notamment de la part d’un club français », précise le quotidien sportif. Il devrait donc être la doublure de Lucas Chevalier durant cette saison 2025-2026. En revanche, Arnau Tenas devrait, lui, être cédé, conclut L’E.

