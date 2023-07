C’est le feuilleton de l’été du côté du PSG. Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Mauricio Pochettino, entraîneur de Chelsea a été questionné sur l’intérêt de son club pour son ancien joueur.

Kylian Mbappé est en conflit avec le PSG depuis plusieurs semaines. En fin de contrat le 30 juin 2024, l’attaquant (24 ans) a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne comptait pas lever la clause de son contrat lui permettant d’être lié avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2025. Malgré ça, il compte bien honorer sa dernière année de contrat. Mais ses dirigeants ne veulent pas entendre cette possibilité. Soit il prolonge, soit il est placé sur le marché. Plusieurs clubs se seraient renseignés sur la situation du capitaine des Bleus sans pour autant faire une offre au PSG. La seule équipe ayant fait le premier pas se nomme Al-Hilal. Le club saoudien aurait fait une offre au PSG à hauteur de 300 millions d’euros. Et il serait prêt à offrir 700 millions d’euros par an au joueur. Pour l’instant, il n’y aurait pas eu de contact entre Mbappé et Al-Hilal. Dans les clubs intéressés, il y aurait Chelsea. Le club anglais serait venu aux renseignements mais ne devrait pas donner suite selon les dernières informations.

« Une situation très délicate que Paris doit régler avec Kylian »

Mauricio Pochettino, l’entraîneur des Blues, a été interrogé sur l’intérêt de l’équipe londonienne envers son ancien joueur. « Je pense que dans notre passé, nous étions au Paris Saint Germain et avec Kylian et je pense que je dois être conscient que je ne peux pas parler. tout ce que vous dites c’est trop de bruit. C’est une situation très délicate que Paris doit régler avec Kylian, avance Pochettino dans des propos relayés par le Evening Standard. De notre côté, je n’ai rien à dire. Nous travaillons sur notre réalité, notre réalité est différente. De mon côté, rien à dire, seulement pour les soutenir. J’espère qu’ils trouveront une solution pour les deux parties. C’est un club que j’aime parce que j’ai été joueur, capitaine et entraîneur. Avec Kylian, nous avons créé une très bonne relation, j’espère qu’ils pourront trouver la meilleure solution pour les deux parties.«