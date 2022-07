Pour remplacer Erling Haaland, le Borussia Dortmund a jeté son dévolu sur Sébastien Haller. L’international ivoirien (28 ans) a signé un contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 2026. Mais ces derniers jours, l’ancien de West Ham a appris qu’il souffrait d’une tumeur testiculaire. Il devrait être absent plusieurs mois et le club allemand cherche un autre attaquant pour remédier à cette absence. Et le BVB a une liste de remplaçants potentiels.

Icardi, un avenir à Dortmund ?

Selon les informations de Sky Sport Deutschland et ses journalistes Florian Plettenberg, Marc Behrenbeck et Sven Westerschulze, le Borussia Dortmund s’intéresserait à Mauro Icardi dans cette optique. Indésirable au PSG, l’attaquant argentin souhaiterait rester. Mais ses dirigeants lui cherchent une porte de sortie. Les autres joueurs pistés seraient Arkadiusz Milik, Edinson Cavani, Edin Dzeko, Krzysztof Piatek et Jhon Cordoba.