Mauvaise nouvelle pour Presnel Kimpembe

Alors qu’il n’a plus joué depuis presque un an et demi, Presnel Kimpembe va devoir encore repousser son retour sur les terrains. Le titi du PSG s’est blessé à l’entraînement.

La galère se poursuit pour Presnel Kimpembe. Victime d’une rupture du tendon d’Achille contre Marseille en février 2023, le titi du PSG avait été opéré dans la foulée. Alors qu’il reprenait petit-à-petit le chemin des terrains d’entraînement, il avait des mauvaises sensations dans son tendon d’Achille. En janvier 2024, il avait décidé de repasser par la case opération. En toute fin de saison 2023-2024, il avait repris partiellement le chemin de l’entraînement. Pendant que ses coéquipiers étaient en vacances, à l’Euro ou à la Copa America, le défenseur central (28 ans) s’entraînait quotidiennement au Campus de Poissy pour être prêt lors de la reprise le 15 juillet dernier.

Blessure à l’entraînement

Et le numéro 3 du PSG avait réussi son pari, lui qui participait aux entraînements collectifs depuis plusieurs semaines. Mais malheureusement pour lui, les pépins physiques ne se sont pas éloignés. En effet, selon les informations de Fabrice Hawkins, Presnel Kimpembe s’est de nouveau blessé à l’entraînement ces derniers jours. Le journaliste de RMC Sport, explique que l’international français ne devrait pas passer par la case opération, ne donne pas la nature de sa blessure et sa localisation. Une chose est sûre, il ne devrait pas tenir sa place pour les matches amicaux contre Sturm Graz (7 aout) et le RB Leipzig (10 aout) et pourrait aussi manquer le premier match de Ligue 1 contre Le Havre le 16 aout prochain.