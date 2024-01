Kylian Mbappé débute très bien son année 2024 avec 7 buts inscrits déjà, dont un doublé hier contre Orléans. Alors qu’il performer avec le PSG, personne ne sait encore si le joueur de 25 ans va rester à Paris ou rejoindre le Real Madrid.

« Il y a un projet collectif qui se construit autour de lui au PSG »

Le consultant et ancien joueur du LOSC, Rio Mavuba était présent dans Telefoot ce matin pour évoquer l’avenir du Parisien. Pour lui, il n’y a aucun doute. Kylian Mbappé doit rester au PSG s’il veut légitimer ses titres. « Gagner la Ligue des champions, et le Ballon d’Or, avec le PSG, c’est un challenge plus fort que les gagner ailleurs, notamment au Real. Il y a un projet collectif qui se construit autour de lui au PSG », explique Mavuba. Rejoindre le Real Madrid a toujours été le rêve assumé de l’attaquant français. Les supporters du PSG et du Real Madrid seront fixés dans les prochains mois. Mbappé n’a pas encore fait son choix, dans ce feuilleton qui ne semble pas avoir de fin.

