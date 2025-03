Maxwell : « Bien sûr que le PSG peut se qualifier »

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Liverpool pour tenter de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Maxwell estime que les Parisiens vont résister à la pression d’Anfield.

Sur la pelouse d’Anfield, le PSG devra s’imposer pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Les Parisiens devront résister à la pression mise par les supporters d’Anfield. Pour Maxwell, l’ancien latéral gauche du club de la capitale (2012-2017, 214 matches, 13 buts), l’équipe parisienne, même si elle est jeune, ne va pas céder à la pression, comme il l’a expliqué dans une interview accordée à L’Equipe.

Le PSG peut se qualifier ?

« Bien sûr que le PSG peut se qualifier. Il y a plein de raisons qui me font dire ça : déjà, le fait que la règle du but à l’extérieur n’existe plus joue forcément un rôle. Mais bien au-delà de ça, il y a ce contrôle du PSG sur la rencontre. Je ne les vois pas changer de style mardi. Les deux équipes se connaissent par coeur, il y aura du rythme, des transitions, peut-être plus qu’à l’aller. Mais je ne vois pas une raison qui me ferait dire que le PSG ne va pas passer. »

L’ambiance d’Anfield peut déstabiliser ce jeune groupe du PSG ?

« Anfield, ça pousse (sourire). C’est une ambiance particulière. Il faut être prêt. Mais les jeunes joueurs d’aujourd’hui ne sont pas les mêmes qu’avant. Ils n’ont pas la pression. Quand je vois Doué, Barcola, par exemple, ils ne donnent jamais l’impression de subir la pression. Ce sont des jeunes joueurs mais dont beaucoup sont déjà internationaux. Je ne les vois pas céder à la pression. »

Plus de stars dans le projet

« Nuno (Mendes), Ousmane (Dembélé), Marquinhos, Hakimi, Barcola, ce sont de stars… Ils sont tous super efficaces. Est-ce qu’il y a mieux qu’eux en Europe à leurs postes ? Il y a des individualités qui se révèlent en plus. Un joueur comme Pacho, par exemple. Un défenseur agressif. Et puis, il y a le style de jeu. Cela fait deux ans qu’ils travaillent avec Luis Enrique. On lui donne du temps. On sent que l’équipe le suit. Qu’elle a adopté ce jeu collectif avec du contrôle. Ça me plaît. C’est un collectif solide qui sait avoir un niveau de performance sur plusieurs matches. Et surtout dans les moments clefs. »

Le PSG peut gagner la Ligue des champions ?

« S’ils sont capables de battre Liverpool, ils sont capables de battre tout le monde et donc de gagner la Ligue des champions. Tout est ouvert.«