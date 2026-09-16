Maxwell : « Voir le PSG remporter deux Ligues des champions me procure un sentiment extraordinaire »

Ancien latéral gauche du PSG, Maxwell a exprimé sa fierté de voir le club parisien remporter deux Ligues des champions d’affilée et a salué le travail du trio Luis Campos-Luis Enrique-Nasser al-Khelaïfi.

Depuis deux saisons, le PSG est au sommet de l’Europe. Avec l’arrivée de Luis Enrique sur le banc des Rouge & Bleu à l’été 2023, le club de la capitale a changé de dimension pour devenir une référence. Après une longue période marquée par le star-system, le PSG mise désormais sur la force collective. Un changement qui a porté ses fruits, avec deux victoires consécutives en Ligue des champions.

« Même dans les moments difficiles en Ligue des champions, ils ont continué à jouer en équipe »

Interrogé sur la transformation du PSG depuis quelques saisons, l’ancien latéral gauche, Maxwell, a tenu à saluer le travail du trio Nasser al-Khelaïfi-Luis Campos-Luis Enrique, lors du podcast Portugal Football Summit : « Lorsque Luis Enrique est arrivé, il a construit une nouvelle identité et s’est concentré sur le jeu collectif. Même dans les moments difficiles en Ligue des champions, ils ont continué à jouer en équipe, et cela leur a permis de remporter deux titres fantastiques. La réussite de Nasser al-Khelaïfi, Luis Enrique et Luis Campos, c’est d’avoir construit une équipe qui se bat chaque année pour gagner. Marquinhos, par exemple, représente à la fois le passé et le présent ; j’espère qu’ils continueront sur cette voie cette saison encore », a déclaré le Brésilien, dans des propos rapportés par Foot Mercato, avant de revenir sur l’évolution du club au moment de son arrivée à l’hiver 2012 : « Les clubs dans lesquels j’avais joué auparavant avaient déjà une histoire de victoires, mais le PSG était complètement différent lorsque je suis arrivé. Carlo Ancelotti a joué un rôle essentiel dans cette première phase de transformation. Nous abordions chaque match avec la volonté d’écrire une nouvelle histoire pour le club. Nasser m’a accueilli dès le début et m’a permis de passer du statut de joueur à celui de membre de l’administration. Voir le PSG aujourd’hui remporter deux Ligues des champions consécutives me procure un sentiment extraordinaire. »