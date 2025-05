Mayulu : « Avec les jeunes, Luis Enrique est top »

Senny Mayulu a réussi à se faire une place dans la rotation du PSG. Le titi parisien a tenu à remercier Luis Enrique pour la confiance qu’il a placée en lui.

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation du monde. Actuellement dans son effectif, le club de la capitale voit jouer régulièrement trois de ses titis. Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye. D’autres s’entraînent régulièrement avec l’équipe professionnelle et ont même quelques apparitions en pro (Tape, Kamara). Dans une interview accordée à Free Foot, Senny Mayulu a évoqué ses premiers pas chez les professionnels, la finale de la Ligue des champions ou bien encore la confiance de Luis Enrique envers les titis parisiens…

Le Parc des Princes

« C’est magnifique. C’est un stade, franchement, quand j’étais petit, je rêvais de jouer ici. Et pouvoir y jouer maintenant, c’est incroyable. Là, vide comme ça, avec toutes les couleurs, c’est mgnidque. Alors avec les Ultras, je te laisse même pas imaginer. Quand il chante et tout, franchement c’est incroyable. Quel joueur m’a fait rêver ? Quand j’étais petit, moi, je regardais Zlatan en vrai. Ce n’était pas forcément mon poste, mais ce joueur, il avait un sacré charisme. Lui, après Verratti. Franchement, tu es obligé de l’aimer ce joueur-là. »

Ses premières en professionnel

« L’année dernière, en deuxième partie de saison, vers décembre, janvier, je suis venu avec le groupe pro, avec Luis Enrique, incroyable. »

Une inspiration pour les titis

« J’essaye d’inspirer les plus jeunes, comme mes amis aussi. J’essaie de les tirer vers le haut parce que j’ai envie que, eux aussi, réussissent comme moi je le fais. »

Son intégration au groupe pro

« Ça s’est fait assez naturellement, c’était bien. Presnel, bien sûr, m’a pris sous ses ailes. Lui, c’est le papa des titis. À chaque fois qu’il y a un titi, il le prend sous son aile. Donc, ouais, il m’a bien intégré. Après, Ousmane aussi. »

La finale de Ligue des champions

« Franchement, c’est juste incroyable. On va dire que c’est ma première année où je suis pleinement intégré dans la Ligue des champions (trois matches joués, un but). Ouais, c’est incroyable. Jusqu’à la finale et tout. J’espère que l’on va la gagner. On va tout faire pour en tout cas. Et si on la gagne, c’est historique. Moi, je suis bien, il y a une petite pression mais ça va. C’est un match de foot. On a toujours travaillé pour en arriver-là. Donc maintenant, il faut que l’on fasse le boulot. »

Luis Enrique

« Au début, j’avais un peu de mal avec les repères, mais il m’a bien conseillé. (…) Le coach m’a parlé à la fin des entraînements, au début des entraînements. Même pendant, il me corrige pour que je me place bien, que je fasse de bons déplacements. Franchement, j’ai une bonne relation avec lui. Avec les jeunes, il est top, il essaye de nous mettre en avant. Donc, je le remercie vraiment pour ça.«