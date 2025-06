Mayulu : « C’est une belle victoire, on commence bien »

Buteur après son entrée en jeu, Senny Mayulu a salué la victoire du PSG face à l’Atlético de Madrid ce dimanche soir pour l’entrée en lice des Parisiens dans la Coupe du monde des clubs.

Sur un nuage depuis deux semaines après son but face à l’Inter en finale de Ligue des champions (5-0), Senny Mayulu a récidivé ce dimanche lors de l’entrée en lice du PSG dans la Coupe du monde des clubs. Entré en cours de jeu, le Titi a porté le score à 3-0 à la 87e minute de jeu. Une réalisation qui a mis fin à tout suspense dans cette rencontre avec une victoire facile des Rouge & Bleu face à l’Atlético de Madrid (4-0).

À lire aussi : PSG / Atlético de Madrid – Les notes des joueurs parisiens

« La reprise a été un peu difficile car il fallait qu’on s’adapte »

Pleinement intégré dans la rotation d’effectif, le milieu offensif de 19 ans arrive à saisir chaque opportunité donnée par Luis Enrique. Au micro de PSG TV, Senny Mayulu a salué la victoire parisienne face aux Colchoneros dans des conditions de jeu difficiles : « Je suis bien sûr satisfait. C’est une belle victoire, on commence bien. La reprise a été un peu difficile car il fallait qu’on s’adapte. On a bien commencé ce tournoi avec une belle victoire. On a l’habitude d’évoluer dans un stade fermé. Le Rose Bowl Stadium est beaucoup plus ouvert. Le soleil tapait fort donc c’était un peu difficile. C’était une bonne ambiance. On s’adapte et on est content. »