Actuellement avec les U19 du PSG pour disputer la finale du championnat, Senny Mayulu est revenu sur son ascension avec les Rouge & Bleu cette saison.

Si la saison de l’équipe première du PSG s’est terminée il y a quelques semaines, la section U19 a encore une échéance importante à disputer. Ce dimanche à Brive, l’équipe de Zoumana Camara affronte l’AJ Auxerre en finale du championnat U19. Et à la veille de cette rencontre, Senny Mayulu a accordé un entretien au quotidien Le Parisien. Le milieu offensif de 18 ans est revenu sur son année exceptionnelle, lui qui passe actuellement son baccalauréat et prépare en même temps cette finale de championnat.

Le PSG aborde-t-il cette finale dans la peau d’un favori ou outsider ?

« Franchement, on essaye surtout de garder notre sang-froid et de se concentrer sur ce qui nous attend. Ça demande un peu de travail sur soi-même. À la fois on se motive les uns les autres, mais on prend aussi soin de ne pas tomber dans une forme de surexcitation. De son côté, le coach, lui, nous transmet toute sa tranquillité. La seule chose que je sais, c’est qu’on a bien travaillé, on est prêt tactiquement, j’ai l’impression qu’on a une bonne cohésion… On va se donner à fond et tout faire pour la gagner. »

Est-il un leader du groupe, après avoir côtoyé l’équipe professionnelle ?

« Oui, je pense que je suis considéré comme un leader de l’équipe grâce à mon sérieux et à ma mentalité. J’essaye de motiver les autres et d’être exemplaire. Mais il y a plusieurs autres leaders, comme Yoram (Zague) par exemple, qui lui n’hésite pas à prendre la parole et qui se comporte en capitaine. Moi, je suis davantage ce qu’on appelle un leader technique, je m’exprime plus dans le jeu qu’avec les mots. »

Comment définit-il son attachement au PSG ?

« Le PSG est mon club de cœur. Je suis né dans le 93, au Blanc-Mesnil, alors il y a ce petit truc en plus qui me lie au PSG. J’ai la fibre parisienne, comme on dit. Petit, je regardais déjà les matchs en famille. J’ai vraiment commencé à suivre Paris durant la période Zlatan. C’est récent, mais à l’époque j’étais encore petit (rires). Malheureusement, je n’avais pas l’occasion d’aller au stade, mais je regardais à la télé avec mes frères. Et après, dans ma chambre, je me faisais des scènes où j’imaginais que je porterais un jour le maillot du PSG (rires). Alors, c’est une fierté de représenter Paris aujourd’hui. »

Comment a-t-il traversé cette saison ?

« Tout s’est passé super vite et a été très riche en émotions. Je remercie du fond du cœur le coach, le président et tous les staffs pour la confiance qu’ils m’ont accordé. Et bien sûr, les joueurs, aussi, qui m’ont bien intégré au groupe. Le moment qui m’a le plus touché, c’est lorsque j’ai signé mon premier contrat professionnel. Toute ma famille était là. J’avais juste une signature à poser sur un papier, mais quand j’ai vu les sourires sur les visages de tout le monde, les émotions et la fierté dans les yeux de mes proches, mon cœur s’est mis à battre super fort, c’était un moment incroyable. »

Ce qu’il a ressenti en foulant la pelouse du Parc des Princes

« Déjà rien qu’en sortant pour l’échauffement, j’ai vécu un moment incroyable, j’avais des étoiles plein les yeux. Fouler la pelouse du Parc, c’était vraiment un rêve d’enfant. Pour moi, qui regardais les matchs à la télé, voir les supporters, entendre les chants, sentir l’ambiance, c’était juste magique. J’étais excité comme une puce, j’avais envie que le match commence très vite, histoire de pouvoir jouer et prendre du plaisir avec tout le monde… J’avais un peu de pression, mais elle était plutôt positive, plus comparable à de l’excitation qu’autre chose. »

Ce qu’il voit pour la suite de sa carrière

« J’aimerais continuer à progresser sur le terrain et en dehors, devenir une bonne personne, et avoir de la réussite sur le plan sportif mais aussi dans mes études. »