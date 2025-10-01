Mayulu : « Chaque joueur se donne à fond, c’est notre mentalité »

Dans un match plaisant, le PSG a réussi à renverser la vapeur contre le FC Barcelone après une deuxième mi-temps aboutie (1-2). Les Parisiens réalisent un début de saison européen parfait.

Titulaire au poste de faux numéro 9 ce soir contre le FC Barcelone, Senny Mayulu a réalisé une très belle performance, ponctuée par un très beau but pour permettre au PSG d’égaliser. Malgré plusieurs absents, le club de la capitale a réalisé une très belle performance pour aller battre le Barça chez lui après avoir été mené au score. Au micro de Canal Plus, le titi du PSG s’est réjoui de cette belle victoire parisienne (1-2).

« C’est une fierté de voir les titis monter et rentrer dans ce genre de match »

« On n’a pas lâché l’affaire malgré le fait qu’ils aient marqué le premier but. On a gardé la tête froide et on savait que si on travaillait bien en posant notre jeu, on allait réussir à revenir et remporter ce match. C’est ce que l’on a fait et on est très content. Une énorme performance ? Bien sûr, on n’a pas lâché l’affaire, on est comme ça. On a réussi à avoir cette identité de jeu en tant qu’équipe. Chaque joueur se donne à fond, c’est notre mentalité. On ne lâche jamais, malgré les évènements du match. On a pu le transmettre ce soir sur le terrain. C’est un travail d’équipe et le coach apporte aussi sa graine chaque jour, donc on est très content. Mon but ? C’est un travail collectif. Nuno il a réussi à faire un énorme décalage avec sa percée. Après, il a pu me la mettre, j’ai essayé de ne pas être hors-jeu. Ensuite, j’ai contrôlé et j’ai tiré. Mais c’est un travail collectif avant tout. J’ai pu égaliser avec ce but, ça nous a remis dans le match. Le travail d’équipe, c’est le top ça. Chef de bande des titis ? Non, pas le chef de bande. On a le même âge ou un an d’écart. On essaye de tous être ensemble. C’est une fierté de voir les titis monter et rentrer dans ce genre de match. On essaye chaque jour de travailler à l’entraînement pour que le coach nous fasse confiance. Il nous fait confiance, il nous met. On essaye de lui transmettre cette confiance-là sur le terrain. »

