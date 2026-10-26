Mayulu : « Content d’avoir aidé l’équipe avec ce but-là »

Ce lundi soir, le PSG recevait Lyon au Parc des Princes. Dans un match qu’il a dominé, le PSG s’est imposé grâce à des buts de Senny Mayulu et Mika Godts (2-0).

En clôture de la huitième journée de Ligue 1, le PSG recevait – au Parc des Princes – l’Olympique Lyonnais. Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale a dû attendre les entrées en jeu de Senny Mayulu et Mika Godts pour débloquer ce choc. L’international belge a trouvé le titi parisien qui a ouvert le score d’une magnifique frappe de l’extérieur de la surface avant que le numéro 22 du PSG débloque son compteur but avec les Rouge & Bleu quelques minutes plus tard. Avec ce succès (2-0), le PSG reprend seul la tête de la Ligue 1. Au micro de Ligue 1 +, Senny Mayulu est revenu sur ce succès important des Parisiens.

« Le coach m’a fait confiance »

« Ça fait plaisir. Je suis content d’avoir aidé l’équipe avec ce but-là. Le coach m’a fait confiance avec ma rentrée. On a bien joué, on a bien terminé le match, je trouve. Le plus important pour la victoire, après peu importe qui marque, on est content. On reprend la première place. Mon but ? Je joue au foot en vrai, comme tout le monde. Quand tu as l’opportunité de tirer, tu la prends et Dieu merci c’est rentré. »