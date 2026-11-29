Lors de la victoire du PSG contre Lorient, Luis Enrique a une nouvelle fois innové avec le placement de Senny Mayulu en faux numéro 9 et Ousmane Dembélé à droite. Une association qui a fonctionné. Pourrait-elle perdurer dans le temps ?

Depuis la moitié de la saison 2024-2025, Luis Enrique a replacé Ousmane Dembélé au poste de faux numéro 9. Un choix payant puisque le numéro 10 du PSG a explosé, enchaîné les buts, et remporté le Ballon d’Or 2025. Il a été l’un des artisans des deux titres du club de la capitale en Ligue des champions. Hier soir, Ousmane Dembélé a retrouvé une place de titulaire pour la première fois depuis son retour sur les terrains contre Nice la semaine dernière. Mais contrairement aux derniers mois, il n’était pas aligné en pointe. Il retrouvait son couloir droit, Luis Enrique ayant titularisé Senny Mayulu à ce poste de faux numéro 9. Cet ordonnancement est un signal qui mérite qu’on s’y attarde, d’autant qu’il a été salué d’un certain succès puisque les deux hommes y sont chacun allés de son but pour forcer le verrou lorientais et signer un neuvième succès consécutif en Ligue 1, avance L’Equipe. Les blessures régulières depuis un an et demi de Dembélé ont obligé le technicien à explorer d’autres pistes et le voir confier le costume à Mayulu samedi, au côté d’un Dembélé excentré, n’est pas anodin. Luis Enrique, toujours en quête de trouvailles et d’imprévu, veut manifestement tester d’autres dispositions, assure le quotidien sportif.

Ils ont essayé de se chercher

« Même à droite, « Dembouz » a été le dépositaire n°1 du jeu du PSG, et de loin. Témoin ces 94 ballons touchés, ces 43 passes vers le dernier tiers ou ces 9 tirs. Des chiffres impressionnants prolongés par une belle impression générale, même s’il a eu une efficacité contrastée dans les un-contre-un ou dans le dernier geste », analyse L’Equipe. On a revu ce joueur si précieux par ses décrochages, sa capacité à fixer, à déclencher d’un coup une action sur un dribble ou une passe éclair. Alors que Mayulu a produit de probantes prestations quand il a été aligné en pointe ces dernières semaines, l’influence du titi dans l’animation a été amoindrie, hier, par l’omniprésence de Dembélé. Les deux hommes ont essayé de se chercher (11 ballons échangés) mais ils se sont parfois marché dessus en allant dans les mêmes zones (56e), souligne le quotidien sportif. Le genre de scorie logique pour une « première », qui n’a pas empêché les deux hommes de faire mouche. Reste à savoir si c’était une répartition des rôles pour un soir ou si elle est appelée à se répéter, conclut L’Equipe.









