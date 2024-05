Hier, Senny Mayulu a signé son premier contrat professionnel avec le PSG. Le jeune milieu de terrain (18 ans) explique avoir réalisé l’un de ses rêves d’enfant.

Régulièrement présent à l’entraînement de l’équipe première du PSG, Senny Mayulu a réussi à entrer dans la rotation de Luis Enrique avec 10 matches joués toutes compétitions confondues cette saison. Performant sur le terrain, lui qui a fait trembler les filets lors du match de Coupe de France contre Orléans (16e de finale, 1-4), il s’est vu récompensé par la signature de son premier professionnel avec son club formateur. Senny Mayulu est désormais lié avec le PSG jusqu’en juin 2027. Pour PSG TV, il s’est confié après cette signature. Extraits choisis.

Signer pro avec le PSG

« C’est une grande fierté pour moi. C’est un rêve d’enfant. Depuis petit je pense à ça, signer mon premier contrat professionnel dans mon club de cœur, le Paris Saint-Germain. C’est vraiment une grande fierté pour moi et toute ma famille. J’ai travaillé dur pour ça et maintenant pouvoir le réaliser, c’est une grande fierté. Je suis très content. »

Un beau cadeau d’anniversaire (il a eu 18 ans la semaine dernière)

« Je pense que c’est un hasard, une coïncidence on va dire. Mais franchement, c’est un beau cadeau. Je suis au club depuis très jeune, en U13. J’ai passé pratiquement toute ma vie au Paris Saint-Germain. C’est ici que j’ai appris à connaître des gens, des coéquipiers qui sont devenus comme mes frères. Paris, c’est une deuxième famille. »

Son intégration avec les professionnels

« Franchement, ça a été. J’étais surpris au début quand même parce qu’on m’a dit que j’intégrais le groupe pendant la trêve. Ensuite, le coach m’a annoncé qu’à partir de maintenant, j’intégrais le groupe professionnel. Tout le monde m’a bien intégré. En m’engageant ici, j’ai plein d’objectifs à atteindre. »

Le PSG qui fait plus confiance aux jeunes

« Oui, je sens que le club fait de plus en plus confiance aux jeunes et c’est quelque chose dont je suis très content. C’est une très bonne chose et moi, je vais continuer à jouer mon football. Si je dois avoir ma chance, je l’aurai et je vais essayer de la saisir. »

Sa relation avec Luis Enrique

« Ça fait plaisir. C’est un très bon coach. Avec les jeunes, il est super, c’est quelqu’un de top. Il nous parle beaucoup, il nous intègre, il nous donne beaucoup de conseils et j’en suis très reconnaissant. On rigole aussi, c’est un super entraîneur. Il me dit de ne pas me mettre de pression, de jouer mon football et de faire ce que je sais faire. »

Un message pour les supporters ?

« Je les remercie vraiment du fond du cœur pour toute la force qu’ils nous donnent. Tous les chants… Ils nous encouragent tout le temps. Même dans les mauvais moments, ils sont toujours là pour nous et je les remercie. »