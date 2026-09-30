Mayulu forfait pour la suite du rassemblement avec l’équipe de France Espoirs

Touché lors de la victoire de l’équipe de France Espoirs contre l’Estonie ce mardi, le milieu du PSG, Senny Mayulu, va rentrer à Paris pour passer des examens complémentaires.

Senny Mayulu vit un début de saison difficile avec le PSG. Pourtant capitaine lors de la pré-saison des Rouge & Bleu, le Titi de 20 ans doit encore s’imposer dans le groupe de Luis Enrique. À deux reprises, le technicien espagnol a décidé de ne pas convoquer le milieu offensif pour les matchs face au Stade Rennais et au Stade Brestois. Au total, l’international Espoirs français n’a disputé que 67 minutes avec le double champion d’Europe.

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Senny Mayulu rentre à Paris

Ainsi, cette trêve internationale avec l’équipe de France Espoirs était l’occasion parfaite pour le jeune Parisien d’accumuler du temps de jeu et de retrouver de la confiance. Après avoir disputé l’intégralité du match face à l’Islande Espoirs (1-1) la semaine passée, Senny Mayulu a enchaîné avec une nouvelle titularisation contre l’Estonie (2-0) ce mardi. Cependant, le numéro 24 du PSG a dû rapidement céder sa place en raison d’une blessure en première période. Après la rencontre, le sélectionneur des Bleuets, Gérald Baticle, s’est montré rassurant sur l’état de forme du Parisien, sans donner de précision sur la nature exacte de sa blessure : « Dès qu’on a vu qu’il avait une douleur, on a fait le changement pour ne pas prendre de risque. Comme on l’a sorti très tôt, on verra plus à froid, mercredi, comment ça va réagir. »

Et aucun risque ne sera pris avec le joueur qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2031 avec le club parisien. Dans un communiqué, la FFF a indiqué que Senny Mayulu et l’ancien Parisien Ethan Mbappé sont forfaits pour le reste du rassemblement avec l’équipe de France Espoirs. « En accord avec les staffs médicaux de la sélection et des deux clubs, ils rejoindront leur club ce soir et passeront des examens complémentaires qui permettront de déterminer la durée de leur indisponibilité », précise l’instance dans son communiqué. Selon L’Équipe, le milieu offensif souffrirait d’une blessure musculaire à la cuisse gauche. Le PSG communiquera prochainement sur l’état physique de son Titi de 20 ans.