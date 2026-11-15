Mayulu : « Luis Enrique m’a énormément aidé dans ma progression »

Après sa première sélection en équipe de France A, le milieu offensif du PSG, Senny Mayulu, a affiché ses ambitions, aussi bien en club qu’en sélection.

Senny Mayulu vit des dernières semaines idylliques. Performant avec le PSG, le Titi de 20 ans a été justement récompensé par une première convocation en équipe de France A. Lors de la défaite des Bleus face à l’Italie (1-3), jeudi, le double champion d’Europe en a profité pour connaître sa première sélection sous les ordres de Zinédine Zidane. Une belle ascension pour le numéro 24 des Rouge & Bleu. Dans une interview accordée à Téléfoot, Senny Mayulu est revenu sur ce moment particulier. Il a également rendu hommage à Luis Enrique et affiché ses ambitions, aussi bien en club qu’en sélection.

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L’annonce de sa montée en équipe de France A

« J’étais avec les Espoirs. Ensuite, le coach des Espoirs m’a dit de faire mes valises parce que je partais avec les A en Italie. C’est parti un peu vite pour moi. J’ai essayé de garder mon sang-froid. Ensuite, je suis parti dans le château (de Clairefontaine). Je connais pas mal de monde dans l’équipe, donc ça a été. Le coach m’a parlé pour que tout se passe bien (…) Avoir Zinédine Zidane comme sélectionneur ? C’est un honneur. C’est une légende française, donc l’avoir comme coach c’est un honneur. On va essayer de prendre tous les conseils qu’il donne et essayer de les appliquer à mon jeu. »

Sa première sélection avec les Bleus

« J’étais content et excité. C’était une fierté pour moi de pouvoir entrer dans ce match. Je pense que j’ai rendu fier ma famille et je vais essayer de continuer. A qui va-t-il donner son maillot ? Je pense qu’il va aller pour mon grand-père. C’est lui qui m’a entraîné depuis tout petit. C’est lui qui m’a appris le football. Il m’entraînait quand je n’avais pas encore de club à l’âge de cinq ans. Il m’emmenait sur les terrains, sous la neige ou sous la pluie. Ce maillot, il le mérite amplement. Je suis sûr qu’il sera content. »

S’imposer sur la durée dans le groupe de l’équipe de France

« Bien sûr. Quand tu commences, le but, c’est d’y rester après et de ne pas faire des allers-retours. Je vais tout faire pour y rester. »

Une belle carrière déjà avec deux Ligues des champions

« Franchement, j’ai du mal à réaliser, parce que c’est parti un peu vite. Dès ma première saison en professionnel, il y a directement une Ligue des champions et la deuxième, on enchaîne encore en Ligue des champions. Quand tu commences, tu y prends goût et t’as envie de l’avoir tout le temps. »

Sa célébration après son but en finale de Ligue des champions face à l’Inter

« (sourire) Tout le monde me parle de cette image. Je ne suis pas comme ça de base. Je ne suis pas quelqu’un qui montre énormément mes émotions. Je n’arrivais pas à contrôler, c’était tout simplement de l’euphorie. L’image parle d’elle-même. »

L’objectif est de gagner une troisième Ligue des champions consécutive ?

« Bien sûr, surtout que le coach nous maintient dans cette faim de vouloir toujours plus, malgré les deux Ligues des champions qu’on a remportées. On veut toujours la troisième et on travaille au quotidien dessus. »

Ses objectifs

« Continuer à monter et à progresser, à m’imposer au PSG et en équipe nationale aussi. Continuer à faire mes classes et toujours aller de plus en plus haut. »

L’importance de Luis Enrique dans sa progression

« C’est mon premier coach chez les professionnels. Il m’a énormément aidé pour passer ce cap en tant que jeune et en tant que professionnel. J’étais un peu dans le monde des jeunes, des Bisounours. Quand j’ai découvert la Ligue 1, ça m’a mis une petite claque. Il m’a aidé dans ma progression et il m’aide encore au quotidien. »

🎙️ « LUIS ENRIQUE M’A AIDÉ ÉNORMÉMENT ! » Senny Mayulu rend hommage à celui qui l’a accompagné dans ses premiers pas au plus haut niveau ! 🙌 @YassinNfaoui https://t.co/YG6a1tJlG8 — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 15, 2026