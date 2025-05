Mayulu : « On a pu fêter dans la joie et la bonne humeur »

Hier soir, le PSG a battu Auxerre pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. Passeur décisif pour Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu s’est réjoui du succès parisien.

Le PSG possède un très bon centre de formation. Depuis deux ans, Senny Mayulu arrive à se faire une place dans la rotation de Luis Enrique. Cette saison, le titi parisien a participé à 27 rencontres toutes compétitions confondues pour quatre buts et trois passes décisives (1044 minutes de temps de jeu). Entré en jeu hier soir lors de la victoire du PSG contre Auxerre (3-1) dans le cadre de la 34e et dernière journée de Ligue 1, le numéro 24 du PSG a délivré une passe décisive sur le troisième but de la rencontre, celui du doublé pour Khvicha Kvaratskhelia. Au micro de PSG TV, le titi est revenu sur cette belle soirée parisienne.

« On finit par une victoire, donc c’est une très belle récompense »

« C’était une bonne soirée pour le dernier match au Parc. On finit par une victoire, donc c’est une très belle récompense. Là, on a pu fêter dans la joie et la bonne humeur. C’est toujours important de gagner quand on est au Paris Saint-Germain. On joue tous les matches de la même manière, on veut tous les gagner. Ça nous permet de bien préparer la suite. » Présent à ses côtés, son coéquipier, Warren Zaïre-Emery, lui a souhaité un bon anniversaire, lui qui fêtait ses 19 ans hier. « On va bien fêter ça et profiter dans la joie et la bonne humeur encore une fois. On ne peut que souhaiter un joyeux anniversaire à Senny et qu’il profite bien. »