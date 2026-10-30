Mayulu : « Peu importe le score, il faut que l’on enfonce encore plus le clou »

Ce vendredi soir, le PSG a surclassé Le Havre malgré l’ouverture du score havraise lors de la neuvième journée de Ligue 1 (1-5). Senny Mayulu a salué la victoire parisienne du soir.

Après son succès contre Lyon lundi soir, le PSG retrouvait la Ligue 1 ce vendredi avec le déplacement au Havre pour le compte de la neuvième journée. Avec une équipe remaniée, le club de la capitale a été mené au score mais a rapidement réagi avec un but et une passe décisive pour Achraf Hakimi en deux minutes. L’international marocain s’offrira un triplé dans cette rencontre où le PSG s’est finalement largement imposé (1-5). Titulaire ce soir, Senny Mayulu a également fait trembler les filets. Au micro de Ligue 1 +, le titi parisien s’est satisfait de ce large succès.

« On a fait le boulot et on est très content »

« Aujourd’hui, c’était un match que l’on devait gagner pour prendre un peu plus le large. On a fait le boulot et on est très contents. Buteur et passeur décisif ? J’ai essayé d’aider l’équipe. J’ai eu les occasions, donc je suis content d’avoir aidé l’équipe. Ce score fait du bien mentalement. Continuer à pousser à 5-1 ? C’est ce que le coach il nous dit. Peu importe le score, il faut que l’on enfonce encore plus le clou. C’est ce que l’on fait aujourd’hui. »