Mayulu, Ruiz, Alberto Costa… Le point sur le mercato du PSG

Le mercato hivernal bat actuellement son plein. Le PSG ne devrait pas être trop actif. Il se concentre sur les prolongations de contrat de certains de ses joueurs.

Satisfait de son effectif, le PSG ne devrait pas bouger lors de ce mercato hivernal. Il travaillerait déjà même sur le mercato estival et essaye également de prolonger certains de ses joueurs. Selon RMC Sport, le club de la capitale veut envoyer un signal fort en sécurisant l’avenir du prometteur Senny Mayulu et celui d’un cadre comme Fabian Ruiz. En ce qui concerne le titi parisien, il s’agit d’un dossier important, assure le média sportif. Les dirigeants parisiens souhaitent offrir une prolongation de longue durée à leur jeune milieu de terrain. « Le club veut le faire grandir et place de grands espoirs autour de lui en raison d’un potentiel jugé très élevé. » Les négociations sont en cours entre les deux parties, assure RMC Sport. Bradley Barcola et Ousmane Dembélé sont aussi en discussions pour prolonger leurs contrats, assure Fabrice Hawkins.

À lire aussi : L’entourage de Dembélé dément avoir refusé une offre de prolongation

Le PSG pas intéressé par Alberto Costa

RMC Sport confirme que Fabian Ruiz est proche de prolonger son contrat avec le PSG. Les négociations se poursuivent autour d’un bail qui irait jusqu’en 2029. Les discussions ont bien avancé entre les différentes parties. « Ce dossier témoigne de la volonté du PSG de s’appuyer sur ses cadres, cette prolongation avec une hausse de salaire à la clé étant envisagée comme une marque de confiance de la part du club envers un joueur qui a parfois été moins considéré par l’opinion publique », assure RMC Sport. Enfin, du côté des arrivées, si le nom du jeune latéral portugais Alberto Costa a été évoqué dans la presse comme une potentielle doublure d’Achraf Hakimi, il n’en est rien. Le PSG n’a pas l’intention de courtiser le défenseur du FC Porto, conclut Fabrice Hawkins.





















