Mayulu sorti sur blessure avec l’équipe de France Espoirs

Titulaire ce mardi avec l’équipe de France Espoirs face à l’Estonie, le milieu du PSG, Senny Mayulu, a dû quitter ses partenaires en première période en raison d’une blessure.

Alors que plusieurs joueurs du PSG ont été convoqués avec leur sélection durant cette longue trêve internationale du mois de septembre, Luis Enrique espère pouvoir retrouver ses joueurs au meilleur de leur forme en vue du calendrier effréné qui attend les Rouge & Bleu.

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Mayulu touché aux adducteurs ?

Si Achraf Hakimi a retrouvé la compétition avec le Maroc ce mardi, une mauvaise nouvelle est venue de l’équipe de France Espoirs. Titulaire pour affronter l’Estonie dans le cadre de la 11e journée des qualifications pour l’Euro Espoirs 2027, Senny Mayulu a dû quitter ses partenaires en première période. Quelques minutes après la sortie sur blessure d’Ethan Mbappé, le sélectionneur Gérald Baticle a reçu une autre mauvaise nouvelle. Sur un long centre, le Titi de 20 ans s’est blessé, possiblement aux adducteurs, et a dû céder sa place à Noé Lebreton (42e), juste avant la pause. Profitant rapidement de leur supériorité numérique, les Bleuets se sont imposés 2-0 grâce à des buts de Steve Ngoura (24e) et de Jean-Mattéo Bahoya (68e), et se rapprochent fortement d’une qualification pour l’Euro Espoirs 2027.

Reste désormais à connaître la gravité de la blessure du milieu parisien. Après avoir récemment prolongé son contrat jusqu’en 2031 avec les Rouge & Bleu, Senny Mayulu connaît un début de saison difficile. Une blessure qui intervient au plus mauvais des moments pour le jeune Parisien.

La compo des Espoirs pour démarrer face à l’Estonie 👊



Coup d’envoi à 18h sur YouTube et Twitch de @Zack_Nani 📺



Allez les Bleuets ! 🇫🇷 pic.twitter.com/mpA2Hk7sQ7 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 29, 2026