Devenu un élément permanent du groupe professionnel dirigé par Luis Enrique, le Titi du PSG, Senny Mayulu, a été élu Titi d’Or 2023. Une juste récompense pour le milieu de 18 ans qui vit un rêve éveillé.

Intégré au groupe professionnel depuis début 2024, Senny Mayulu a réussi à se faire une place dans l’effectif dirigé par Luis Enrique. Utilisé plus régulièrement en fin de saison (10 matches disputés, 1 but et 1 passe décisive), le milieu de 18 ans a récemment signé son premier contrat professionnel avec le PSG, son club formateur. Dans la foulée, l’international U19 français a reçu le titre de Titi d’Or 2023, récompensant le meilleur jeune de l’année. Dans un entretien à France Bleu Paris, Senny Mayulu est revenu sur ses derniers mois de rêve. Extraits choisis.

Que représente ce trophée individuel ?

« C’est bien parce que c’est un trophée, vraiment, qui vient du club. C’est pour ceux du centre de formation, donc oui, c’est une grande fierté. C’est tout le travail qu’on a fait depuis le début. Depuis la préformation, là maintenant la formation… ça paie. »

Ses qualités sur le terrain

« Moi je suis milieu de terrain, plutôt milieu offensif. Je suis quelqu’un de technique. J’ai une bonne vision de jeu et j’aime bien faire marquer les autres, marquer… Et j’ai appris un nouveau truc cette année : j’aime bien défendre maintenant ! Luis Enrique lui a-t-il appris à défendre (rires) ? Oui je pense, et c’est le système aussi qui fait ça. »

La signature de son premier contrat professionnel au PSG

« Ça restera gravé dans ma tête à jamais. Pour moi et toute ma famille, je pense. Mon grand père, bien sûr, était là. Obligé ! Franchement, j’ai signé… mais pour moi, en vrai, c’est comme si c’était lui qui avait signé. Parce que je lui dois tout. »

Sa relation avec son grand-père

« C’est lui qui m’a mis dans le foot. Il jouait au foot avant, au Congo. Puis il est venu en France et il nous a entraînés avec mon grand frère et mon petit frère. Il nous a entraînés depuis petits. C’est grâce à lui, en gros, si je suis dans le foot. Et vraiment, je tiens à lui dire un grand, grand, grand merci. »

Ses autres rêves

« J’aimerais… gagner des trophées comme tout le monde. Collectifs, individuels. Devenir une bonne personne en dehors et sur le terrain, bien sûr. Et progresser dans tout ce que je fais dans la vie. »