Ce samedi soir, le PSG a retrouvé son fauteuil de leader grâce à sa victoire face au RC Strasbourg (4-2). un match marqué par la prestation convaincante de Senny Mayulu.

Le PSG avait une belle opportunité de retrouver son fauteuil de leader ce samedi soir. Pour cela, les Rouge & Bleu devaient s’imposer face à une surprenante équipe de Strasbourg. Et malgré une équipe remaniée, les joueurs de Luis Enrique ont livré une belle prestation d’ensemble pour l’emporter sur le score de 4-2. Et c’est un Titi qui a lancé sur la bonne voie sa formation.

« Le coach m’a fait confiance pour débuter »

Titulaire pour la première fois au Parc, Senny Mayulu a ouvert son compteur but chez les professionnels. Proche d’un doublé à quelques reprises, le Titi de 18 ans a surtout livré une prestation de très bonne facture. Après la rencontre, le milieu offensif est revenu sur cette soirée spéciale pour lui, au micro de DAZN : « Oui, ça prouve que le coach m’a fait confiance pour me faire débuter ce match. je suis très content et je lui en suis reconnaissant. Ses sensations sur son but ? C’est incroyable, c’est un rêve d’enfant. je voyais les buts à la télé quand j’étais petit, là c’est au Parc avec la ferveur du stade. Franchement, c’est incroyable. Proche du doublé ? Oui, c’est une erreur, je me suis précipité un peu mais ce n’est pas grave, la prochaine fois je vais faire mieux. Ses prochains objectifs ? Je vais continuer à cherche du temps de jeu, travailler au quotidien puis le coach va faire ses choix. »