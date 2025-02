Mayulu : « Un match difficile face à un adversaire coriace »

Dans un match plaisant, le PSG s’est imposé ce samedi soir contre Brest en Ligue 1 (2-5). Auteur d’une bonne entrée en jeu, Senny Mayulu a salué la belle victoire parisienne.

Pour sa première confrontation des trois matches en février contre Brest, le PSG s’est offert une victoire prolifique en buts (2-5). Remplaçant au coup d’envoi, Senny Mayulu est entré en jeu à dix minutes de la fin en remplacement de Lee Kang-in. Le titi parisien a réalisé une très belle entrée en jeu, n’hésitant pas à se projeter et en essayant de trouver ses coéquipiers. Il s’est aussi sorti de moments avec des dribbles chaloupés. Au micro de PSG TV, le numéro 24 parisien a évoqué sa belle entrée en jeu.

« C’était un match difficile, l’adversaire était coriace, surtout au début du match. Nous avons réussi à marquer. Ça nous a créé des espaces et plus d’opportunités. Mon entrée ? C’est assez intense, donc dès l’échauffement, il faut se mettre dedans, être concentré et ensuite jouer simple. Parce qu’un match comme ça, c’est intense. Il faut garder la tête sur les épaules. On enchaîne les matches, on les prend comme ils viennent, on se concentre et on veut tout gagner. Donc, forcément, ça fait du bien de gagner ce premier match des trois que nous allons jouer contre eux. »