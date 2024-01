Mayulu : « Un rêve d’enfant que j’ai pu réaliser »

Lors de la large victoire du PSG contre l’US Revel hier soir (0-9), Luis Enrique a fait entrer le jeune Senny Mayulu (17 ans). Une première en professionnel qui a ravi le milieu offensif.

Pour le match des 32es de finale de Coupe de France contre l’US Revel, Luis Enrique avait décidé de convoquer plusieurs titis du PSG dans son groupe. Hier soir, Ethan Mbappé a connu sa deuxième rencontre avec les professionnels. Un autre titi a fait ses débuts avec l’équipe première lors de la large victoire parisienne contre le club de Régional 1 (0-9), Senny Mayulu. Entré à 20 minutes de la fin, il a montré de très belles choses et aurait même pu s’offrir une passe décisive, mais Randal Kolo Muani s’est complètement raté devant le but. Le jeune milieu offensif (17 ans) n’a pas caché sa fierté de porter pour la première fois le maillot du PSG en professionnel.

« Très heureux d’avoir pu réaliser mes premières minutes en professionnel »

« C’est un grand plaisir. Je suis très heureux d’avoir pu réaliser mes premières minutes en professionnel en Coupe de France. Franchement, c’est un rêve d’enfant que j’ai pu réaliser et j’en suis très content, lance le titi au micro de PSG TV. Le coach avait dit qu’en fonction du score, il ferait des changements. Là, le score était assez large donc il m’a fait rentrer. Je suis très reconnaissant. À la fin du match, j’aurais pu être passeur décisif, mais ce n’est pas grave, la prochaine fois j’espère. »