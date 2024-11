Actuellement, la dernière trêve internationale de l’année 2024 bat son plein. Elle concerne 17 joueurs du PSG. Hier, quatre d’entre eux étaient concernés par des matches.

Le PSG va retrouver les terrains vendredi soir (21 heures, DAZN) avec la réception – au Parc des Princes – de Toulouse pour le compte de la douzième journée de Ligue 1. Mais avant cette rencontre, dix-sept de ses joueurs sont encore concernés par des matches avec leurs sélections nationales. Ce soir, l’Italie de Gianluigi Donnarumma, affronte la France de Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Hier, trois joueurs du PSG étaient concernés par des rencontres. Malgré un faible temps de jeu au PSG (quatre matches toutes compétitions confondues, 291 minutes de temps de jeu), Milan Skriniar garde la confiance de son sélectionneur et a été convoqué lors de toutes les trêves internationales depuis le début de la saison et joue l’intégralité des matches de la Slovaquie avec le brassard de capitaine. Hier soir contre la Suède, c’était encore le cas. Mais lors de la défaite des siens contre les Suédois (2-1), il n’a pas fini la rencontre. Le défenseur central a en effet été expulsé après avoir reçu deux cartons jaunes (60e et 90e). Il ne disputera donc pas la rencontre contre l’Estonie mardi et pourrait donc revenir plus tôt que prévu au Campus de Poissy. Avec la suspension de Marquinhos et le retard tardif de William Pacho, il pourrait de nouveau être titulaire contre Toulouse.

Des titis au charbon

Pour la deuxième journée de la phase de qualification à l’Euro U19 2025, l’équipe de France de Yoram Zague affrontait le Pays de Galles. Et les jeunes Français se sont imposés contre les Gallois (2-1) grâce à des buts d’Aladje Bamba (33e) et Tidiam Gomis (59e). Le Pays de Galles avait ouvert le score par l’intermédiaire d’Oliver Bostock (29e). Remplaçant au coup d’envoi, Yoram Zague est entré en jeu en toute fin de rencontre (86e). De son côté, Senny Mayulu a participé au match nul de l’équipe de France U20 contre le Danemark (1-1) lors d’un match amical. Les Bleuets avaient ouvert le score par l’intermédiaire de Jérémy Jacquet (43e) avant de voir les Danois égaliser en toute fin de match (89e). Enfin, Ibrahim Mbaye a joué avec l’équipe de France U18 lors de la défaite contre les Pays-Bas dans le cadre d’un match amical (1-0).