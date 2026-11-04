Ibrahim Maza

Maza sur le PSG : « Bien sûr, ce serait un grand rêve de jouer dans un grand club comme ça un jour »

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum4 novembre 2026

Annoncé dans le viseur du PSG, le milieu offensif du Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza, ne ferme pas la porte à une arrivée chez les Rouge & Bleu à l’avenir.

Avec la longue blessure de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG pourrait scruter le marché des transferts pour se renforcer cet hiver. Rapidement, un nom a été associé aux Rouge & Bleu : Ibrahim Maza. Milieu offensif du Bayer Leverkusen, le joueur de 20 ans, sous contrat jusqu’en 2030, est annoncé dans le viseur de plusieurs formations européennes. Cependant, selon les dernières informations de RMC Sport, l’Algérien ne devrait pas rejoindre l’équipe de Luis Enrique cet hiver.

Info à la Une – Quelles solutions pour remplacer Kvaratskhelia pour le PSG ?

« Jouer pour un club comme celui-là, c’est un objectif vers lequel je tends »

Interrogé par Sky Sport, à la veille d’affronter l’Olympique de Marseille en Ligue Europa, Ibrahim Maza a confirmé son rêve de jouer dans un club de la dimension du PSG : « Le PSG ? Bien sûr, ce serait un grand rêve de jouer dans un grand club comme ça un jour. Il fait partie des meilleurs clubs du monde, avec le Real Madrid, Barcelone et Arsenal. Jouer pour un club comme celui-là, c’est un objectif vers lequel je tends, tout comme beaucoup d’autres footballeurs », a déclaré l’international algérien avant d’évoquer ses ambitions : « Je veux absolument remporter la Ligue des champions un jour. C’est certainement l’un de mes objectifs, bien sûr. Et mon rêve est d’être un jour parmi les meilleurs joueurs du monde et de remporter le Ballon d’Or. C’est ce vers quoi je travaille. »

Youtube : Canal Supporters Paris

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