Mbappé a saisi la LFP et l’UEFA pour récupérer 55 millions d’euros d’impayés

Comme disait la célèbre chanson, « les histoires d’amour finissent mal, en général. » C’est le cas de celle entre le PSG et Kylian Mbappé. Arrivé en grande pompe en 2017, l’attaquant a passé sept ans sous le maillot Rouge & Bleu, avec le titre de meilleur buteur de l’histoire du club en prime. Mais sa dernière saison à Paris a été chaotique. En fin de contrat, il a officialisé son choix de ne pas prolonger auprès de Nasser al-Khelaïfi quelques jours avant le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre la Real Sociedad. Un choix qui n’a pas plu au président parisien, qui n’a pas accepté qu’il parte libre, alors qu’il avait expliqué à plusieurs reprises qu’il ne quitterait pas le PSG libre de tout contrat. Depuis, la relation entre les deux clans est très fraiche et des contentieux existent comme le fait que les dirigeants parisiens n’aient pas versé les derniers salaires de l’international français.

Il réclame le versement de salaires et primes impayés

Selon les informations du Monde, Kylian Mbappé a saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel (LFP) ainsi que l’UEFA, via la Fédération française de football (FFF), pour obtenir le versement de salaires et primes impayés par le club de la capitale. La publication indique qu’avant de saisir ces deux instances, l’attaquant avait adressé une mise en demeure au PSG en juin. Le club de la capitale avait alors affirmé que les négociations étaient en cours. Le Monde indique que Kylian Mbappé réclame 55 millions d’euros brut au PSG. Cela correspondrait aux trois derniers mois de salaire et de « prime éthique » du joueur, mais aussi à une partie de sa prime à la signature. Le PSG s’expose à des sanctions si les accusations sont fondées. La commission juridique de la LFP a le pouvoir de prononcer une interdiction de recrutement en cas de défaut de paiement vis-à-vis d’un joueur. « Le club risque aussi une remise en cause de sa licence UEFA Club, octroyée aux participants des compétitions européennes. L’une des conditions d’attribution de cette licence est l’absence d’arriérés de paiement. » Le Monde conclut en expliquant que Kylian Mbappé a demandé à la FFF d’informer l’UEFA de sa situation en adressant une lettre au responsable de la commission d’octroi de la licence UEFA Club de la FFF.