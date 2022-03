C’est la trêve internationale pour les joueurs parisiens qui ont rejoint leur sélection nationale. Si certains vont jouer leur avenir pour se qualifier en Coupe du Monde, comme l’Italie de Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma, ou encore le Portugal de Nuno Mendes et Danilo Pereira. D’autres vont disputer des rencontres sans enjeu comme Kylian Mbappé avec les Bleus. Ce vendredi, les hommes de Didier Deschamps vont affronter la Côte d’Ivoire au Stade Vélodrome en match amical (21h15). L’équipe de France pourrait se passer de Mbappé pour cette affiche.

En effet le sélectionneur français était face à la presse ce jeudi et a annoncé que l’attaquant du PSG ne s’était pas entraîné aujourd’hui avec le reste du groupe et est incertain pour la rencontre de demain : « Il ne s’entraînera pas ce soir. Il a une infection ORL, a expliqué ce jeudi l’entraîneur de l’équipe de France. Je ferai le point avec lui demain (ce vendredi) et on verra. J’ai dit le maximum de ce que je peux dire en respectant la privacy (NDLR: le secret médical) ».