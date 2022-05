L’avenir de Kylian Mbappé se trouve sur toutes les lèvres. Une situation qui traîne légèrement en longueur mais qui devrait, heureusement, arriver à son terme dans les jours à venir. En fin de contrat en juin prochain, l’international tricolore a désormais arrêté sa décision définitive selon ses propres dires alors que deux offres lui seraient parvenues : une prolongation XXL offerte par le PSG ou un contrat longue durée avec le Real Madrid. Pour l’heure, ce dossier parait plus flou que jamais, les informations contradictoires se multipliant.

Une annonce qui arrive…

Ce dimanche soir à 22h42, alors qu’il reçoit le prix de meilleur joueur de la Ligue 1, Kylian Mbappé lâche une véritable bombe en annonçant qu’il avait « pris sa décision » sur son avenir sans rentrer dans les détails. Présent devant la presse après cette déclaration fracassante, le jeune parisien a donné davantage de détails sur l’annonce de sa fameuse décision. En effet l’attaquant parisien a déclaré « qu’il n’allait pas tarder » de s’exprimer sur son avenir et a rajouté que ce sera « bien avant » le rassemblement avec l’équipe de France à savoir le 28 mai prochain. Au même moment, le joueur du PSG s’est aussi confié à La Chaîne L’Équipe toujours sur le même sujet : « Il faut respecter toutes les parties. Moi aussi, je suis pressé, mais cela n’engage pas que moi. C’est terminé, il reste quelques détails, mais c’est terminé. Ma décision ne va plus tarder. »

… et des infos qui tombent

Dans la soirée, des informations sont sorties sur ce dossier et la tendance serait plutôt… vers un départ du « gamin de Bondy » vers le Real Madrid. En effet, le journaliste Gianluca Di Marzio a partagé ses dernières news sur son compte Twitter. Selon le spécialiste mercato, un accord verbal existerait entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Le club espagnol espère bientôt boucler sa signature et est confiant. Un contrat de 5 ans attendrait l’international français avec salaire de 25 millions d’euros net annuel et rajouté à ça une immense prime à la signature à hauteur de 100 millions d’euros. Un autre journaliste italien a aussi apporté des précisions, en la personne de Fabrizio Romano. Celui-ci explique que le Real Madrid est « plus qu’optimiste » sur le dossier de l’actuel joueur du PSG suite aux derniers échanges qui datent d’il y a seulement quelques jours de cela. Ces derniers sont qualifiés de « très positifs » sur le sujet des droits à l’image. Alors que ce dossier arrive à son épilogue, les supporters parisiens vont bientôt pouvoir passer à autre chose… dans un sens comme dans un autre !