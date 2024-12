Depuis son départ du PSG pour le Real Madrid, Kylian Mbappé n’avait pas donné d’interview. Hier, il a répondu aux questions de Mouloud Achour pour Clique. Il est revenu sur son départ, sa relation avec le PSG, l’avenir de son petit frère…

Après sept ans au PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid, libre de tout contrat l’été dernier. L’attaquant n’avait jamais donné d’interview depuis son départ du club de la capitale. Hier soir, il s’est longuement confié à Mouloud Achour dans son émission Clique sur Canal Plus. Dans cette dernière, l’international français a balayé toute l’actualité autour de lui. Il a bien évidemment été questionné sur sur son départ un peu houleux du PSG. « Le PSG, le club, a énormément compté pour moi. J’ai fait sept années, c’est un endroit super intense, dans le bien et le pas bien. J’ai passé sept années extraordinaires. Peut-être que l’erreur que j’ai faite, c’est que j’ai tout confondu. J’avais des conflits avec des gens, je défendais mes droits de joueur, mais ça ne représentait pas le club. Je n’ai jamais tout mélangé avec les joueurs, les gens au Campus, les gens du staff. Au PSG, les supporters et les joueurs m’ont tout donné. Avec les supporteurs, j’aurais pu être plus expressif. Ils se disent ‘Kylian s’en fout’. Ils pensent que c’était un passe-temps avant d’aller à Madrid. C’était faux. »

« Je regarde encore les matches du PSG »

L’attaquant a aussi donné sa vision sur le PSG : « Je regarde encore les matchs du PSG. Je connais par cœur le club. Quand ils perdent, je sais à quel point c’est difficile. Il faut parler du PSG, parce que c’est le club qui fait vendre. C’est le PSG qui donne à manger à tout le monde. J’ai toujours gardé cette attache avec le PSG. C’est une relation qui ne se coupe pas comme ça. Je sais très bien dans quel état d’esprit sont les joueurs, comment c’est difficile parce que tout le monde va chercher la petite bête avec cette obsession de la Ligue des champions. J’ai toujours gardé le contact avec le PSG. Le PSG va-t-il gagner la Ligue des champions ? Pour l’instant, je ne l’espère pas parce que je veux la gagner (rire). Dans le futur, j’espère qu’ils gagneront parce que les gens ont beaucoup souffert. Mais pas maintenant, parce que je dois la gagner. Mon histoire à Paris, je l’ai écrite. J’ai battu des records, j’ai gagné des titres. Maintenant, je suis dans le meilleur club du monde. »

« Lui, son Real Madrid, c’était le PSG »

Kylian Mbappé a enfin évoqué les conséquences de son départ du PSG sur l’avenir de son petit frère, Ethan. « Ça s’est passé. C’est la chose qui m’a le plus affecté. Lui, son Real Madrid, c’était le PSG. Et indirectement, je lui ai enlevé. Il me disait qu’il ne voulait pas rester, que ce n’était pas normal ce qu’ils me faisaient. Je lui ai dit : si tu veux rester, je prolonge et on reste un peu. J’aurais abandonné mon rêve de Madrid pour lui. Ethan, c’est mon frère, ça ne se touche pas. À quoi bon sert de signer dans le meilleur club du monde si tu tues la carrière de ton frère. »