Mbappé : « Bradley Barcola ? Son potentiel est grand »

Bradley Barcola réalise un très bon début de saison sous le maillot du PSG. Il reçoit beaucoup de louanges. Kylian Mbappé, son ancien coéquipier au PSG, voit grand pour l’ancien Lyonnais.

Bradley Barcola a pris son temps pour s’imposer comme un titulaire quasiment indiscutable au PSG. Après des débuts poussifs, le milieu offensif a été l’un des meilleurs joueurs du club de la capitale à partir de la deuxième partie de saison 2023-2024. En ce début d’exercice 2024-2025, l’international français s’est imposé comme le leader offensif du club de la capitale avec quatre buts en trois matches. Convoqué par Didier Deschamps pour jouer les matches de la phase de poules de la Ligue des Nations contre l’Italie et la Belgique, Bradley Barcola est annoncé titulaire contre les Italiens demain soir. Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre, Kylian Mbappé, son ancien coéquipier au PSG, s’est montré très élogieux envers l’ancien lyonnais. « Je suis content pour lui. Avant d’être un très bon joueur, c’est un très bon garçon. Je lui souhaite vraiment le meilleur. J’espère aussi que vous allez l’épargner parce qu’aujourd’hui, c’est frais, c’est nouveau. Donc, c’est super. Mais quand il aura des matchs où il ne marquera pas venir me poser les mêmes questions pour me dire que c’est un nul. Il a un potentiel très très grand. Il est dans un grand club, dans un club où il va progresser, évoluer et va pouvoir jouer des grands matches. Tout ce que je lui souhaite c’est de continuer comme ça et de faire encore mieux parce que je pense qu’il peut faire encore mieux. Ce qu’il fait, c’est top. J’ai vu les matches, à part le dernier. Dans le match, il prend plus de confiance, il a confiance en son football. Ses coéquipiers ont confiance en lui. C’est une super nouvelle pour lui, pour le PSG et pour l’équipe de France. »

« Je n’ai que des bons souvenirs à garder avec le PSG. Je leur souhaite le meilleur »

Lors de ce passage devant la presse, l’attaquant du Real Madrid a aussi évoqué son retour à Paris et au Parc des Princes. « Je ne suis pas parti il y a longtemps, c’est récent. Venir en équipe de France est un plaisir. Pour l’instant, je n’arrive pas à sentir cette différence, ça viendra avec le temps. Mon retour au Parc des Princes ? C‘est spécial. J’ai passé beaucoup d’années ici, j’ai énormément de souvenirs, j’ai que des grands souvenirs ici, avec ma famille, les coéquipiers, le club. Maintenant, quel accueil ? Je n’attends pas grand chose, ça m’est égal. L’important c’est de gagner. » Il a enfin évoqué le conflit avec ses anciens dirigeants à qui il réclame 55 millions d’euros de salaires et primes impayés. « Je n’ai que des bons souvenirs à garder avec le PSG. Je leur souhaite le meilleur. »