Hier soir, Kylian Mbappé a joué son dernier match avec le PSG lors de la finale victorieuse contre Lyon en Coupe de France. Un trophée qui représente beaucoup pour lui.

Kylian Mbappé ne portera plus le maillot du PSG. En fin de contrat le 30 juin, l’attaquant a décidé de ne pas prolonger et va donc quitter les Rouge & Bleu libre de tout contrat après sept ans dans la capitale française. En sept saisons, il aura participé à 308 matches pour 256 buts, meilleur buteur de l’histoire du PSG, 96 passes décisives, troisième meilleur passeur, et remporté 15 trophées. Hier soir, il n’a pas rendu sa meilleure copie pour son dernier match avec le club de la capitale. Malgré cela, il explique, en zone mixte dans des propos relayés par l’Equipe, que le plus important pour lui était de bien finir son histoire avec le PSG en remportant cette Coupe de France.

La victoire en Coupe de France

« On est très contents, c’est une compétition très importante pour nous. C’est fort en émotions pour tous les supporters, le club, les joueurs. Finir sur un trophée, sur une finale, ça fait du bien. »

Que représente ce trophée ?

« Ça représente beaucoup de choses, on a eu le temps de penser, en attendant le protocole avant le match. La nostalgie est revenue, les souvenirs. Tu sais que dans 90 minutes, c’est fini, tu ne peux plus regarder derrière, c’était à la fois difficile mais kiffant parce que c’est une finale. Ce ne sont que des bons souvenirs, au PSG, en Ligue 1. C’est la tête haute que je pars. »

Ses émotions

« De la nostalgie, de l’émotion. C’était cool. J’ai toujours pris la mesure d’où j’étais, de cette expérience unique que c’est jouer au PSG. Jouer au PSG, je le recommande. J’ai eu la chance de le vivre. Ce que j’ai eu, je ne le revivrais nulle part ailleurs. Je vais vivre autre chose et je suis sûr que les autres choses seront magiques aussi.«

A voir aussi : Mbappé : « Le PSG restera grand et continuera d’être grand »

Pourquoi il ne dévoile pas son futur club

« Parce que je pense que déjà, la meilleure chose à faire c’est de finir ses adieux. Tout ce que je voulais, c’est bien finir. Il y a un temps pour tout. J’annoncerai mon nouveau club en temps et en heure. Avant le rassemblement des Bleus ? Je ne sais pas encore. Il y a encore des détails. Le plus important, c’était de gagner, de vivre ces dernières émotions. »

Pour PSG TV, l’attaquant (25 ans) est aussi revenu sur cette victoire en finale de Coupe de France et sur son dernier match avec le PSG. « Je vois beaucoup de choses. Déjà, la première chose, c’est la victoire. On est toujours très contents. La Coupe de France est une compétition qui est très importante pour le club. Rester deux ou trois ans sans la gagner, c’est une éternité pour un club comme nous. Donc déjà, il y a ce soulagement de regagner une compétition qui est la nôtre. Et après, bien sûr, il y a toute la nostalgie, l’émotion de se dire que cette fois, il n’y a plus de match, c’est fini, c’est la fin. C’est difficile, mais en même temps, c’est la beauté du foot. Parce que j’ai eu la chance de profiter et de prendre conscience du club où j’étais à chaque fois et d’essayer de procurer et de prendre un maximum d’émotion à chaque fois. Et de finir sur un trophée, c’est la meilleure des choses pour un footballeur. La communion avec les gens, l’amour des gens, l’amour du club, de tous les salariés et de tous les gens. Ça, ça fait chaud au cœur et ce sont des souvenirs qui resteront pour la vie. »