Mbappé : « C’est aussi une reconnaissance pour le PSG »

Kylian Mbappé a prolongé son contrat avec le PSG de trois ans, soit jusqu’en juin 2025. Pendant de long mois, il a hésité entre les Rouge & Bleu et le Real Madrid. Après sa conférence de presse de cet après-midi, l’attaquant (23 ans) a donné une interview au JT de 20 heures de TF1. Une interview moins basée sur le football. Extraits choisis.

Son image auprès des Français

« Je suis Français. Comme je l’ai dit en signant ce nouveau contrat, c’est aussi une reconnaissance à mon club du PSG mais également à mon pays parce que je représente l’équipe nationale aussi et à l’ensemble des supporters, des fans et des Français. Ça fait vraiment plaisir de recevoir toute cette affection et j’essaye au quotidien de la rendre.«

Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron l’ont contacté, qu’est-ce qu’ils vous ont dit ?

« On a échangé. C’est vrai que le président aime le foot, Monsieur Sarkozy aussi. Il vient souvent au Parc des Princes donc on a beaucoup échangé sur cette possibilité de poursuivre l’aventure à Paris ou de partir à Madrid. Ils m’ont forcément conseillé de rester dans mon pays, de continuer encore un peu à écrire l’histoire du PSG. Mais avant tout, c’était quand même ma décision et je l’ai prise personnellement. Je suis content de ce choix-là.«

Facile de rester normal ?

« Bien sûr parce qu’il faut accepter que cela fasse partie du système. On fait partie d’un monde où il y a des sommes astronomiques, où on parle beaucoup de nous. Mais on reste quand même des êtres humains. Quand je rentre chez moi, je ne pense pas au salaire du lendemain, à mon prochain match. Je pense juste à profiter de la vie avec mes amis, ma famille. C’est le plus important de profiter de l’instant présent. Après bien sûr que quand on ressort, on a des responsabilités, des droits mais aussi des devoirs en tant que personnalité publique. Ça fait partie du travail on va dire.«

L’éducation de ses parents

« J’ai reçu une éducation, j’essaye de l’appliquer. C’est comme quelque chose que j’emmène dans mon bagage partout où je vais. Après, je me suis fait ma propre expérience aussi. J’ai fait des erreurs dans le passé et je vais continuer à en faire parce que cela fait partie de l’apprentissage du moment que l’on ne sorte pas trop de la route. Je suis encore jeune et je vais apprendre pas mal de choses encore. Je profite de ma vie à fond. C’est la jeunesse, c’est aussi l’insouciance. Je n’ai pas besoin forcément de me regarder tous les matins et de me dire oui je suis ça, je suis ci. Je profite de ma journée parce que j’ai la chance d’exercer ma passion. Avant que ce soit un business ou quelque chose comme ça, le foot reste une passion. Je suis content de me lever tous les matins et joué au foot.«

Assume le fait de dire que j’ai dit que je voulais être l’un des meilleurs voire le meilleur joueur de l’histoire ?

« Je pense qu’il faut avoir de l’ambition, c’est l’essence même du footballeur, du sportif et même dans la vie. Ça nous permet de nous surpasser et de pouvoir repousser nos limites et parfois arriver où on ne pensait même pas arriver. Je pense que je fais partie de cette catégorie de personne de vraiment être ambitieux. J’affiche mon ambition mais peut-être que je ne vais pas réussir. Ça ne fera pas de moi une mauvaise personne mais quelqu’un qui a au moins essayé.«