Kylian Mbappé fait, bien évidemment, toujours partie des joueurs les mieux payés de la planète football. Il perd toutefois trois places comparativement à la saison passée.

Comme chaque année, le journal Forbes publie son classement (voir ici) des joueurs possédant les plus importants émoluments cumulés du monde du football. Sur le haut du podium lors de la dernière publication, Kylian Mbappé n’est plus présent sur celui-ci. La faute, notamment, à l’entrée fracassante de l’Arabie Saoudite dans le marché avec de très grosses acquisitions, à l’image de Neymar Jr cet été. Cristiano Ronaldo truste, par exemple, la première position avec des revenus estimés à 247 millions d’euros annuels (197 millions d’euros de salaire et 57 millions d’euros de revenus extra-sportifs). Pour sa part, le numéro 7 parisien occupe la quatrième position avec des revenus à hauteur de 104 millions d’euros annuels, dont 85 millions d’euros de salaire.

Le top 5 des joueurs les mieux payés

1 Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) : 247 millions d’euros

2 Lionel Messi (Inter Miami) : 128 millions d’euros

3 Neymar (Al-Hilal) : 106 millions d’euros

4 Kylian Mbappé (PSG) : 104 millions d’euros

5 Karim Benzema (Al-Ettihad) : 100 millions d’euros