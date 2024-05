Ce samedi soir, le PSG a rempli son dernier objectif de la saison avec une victoire en finale de Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais (1-2).

Dominateur face à l’Olympique Lyonnais (1-2), le PSG termine sa saison sur une très belle note avec cette Coupe de France glanée. Un triplé national qui couronne une belle saison des joueurs de Luis Enrique. Après la rencontre, Kylian Mbappé, auteur de son dernier match sous le maillot parisien, est revenu sur la performance des Rouge & Bleu au micro de beIN SPORTS et France TV.

Son émotion ce soir avec cet ultime trophée sur le sol français (France TV)

« On n’avait plus gagné ce trophée depuis 2 ou 3 ans. Ce trophée, c’est le nôtre. Ça nous est très cher à nous les joueurs, à tout le club et les supporters. On est recordman de cette compétition et ne pas la gagner pendant 2 ou 3 ans, ça faisait long. En plus, le parcours est top, on joue quasiment que des gros (US Revel, US Orléans, Stade Brestois, OGC Nice, Stade Rennais et Olympique Lyonnais, ndlr), à part les deux premiers matches où on joue des équipes de niveau un peu inférieur. On joue contre des gros et on gagne avec la manière. On gagne la finale, c’est une très belle soirée et une très belle saison. »

Un message à faire passer aux enfants ? (France TV)

« J’espère que les enfants vont continuer à regarder le PSG. Qu’ils me regardent aussi, c’est normal, j’espère que je les ai fait un peu rêver. J’espère que tout au long du parcours, on a essayé de faire rêver les gens et changer un peu les mentalités en donnant envie aux jeunes de jouer au PSG. Dans le futur, j’espère que plus de jeunes voudront s’imposer ici et faire des grandes choses ici. »

Tout ce chemin parcouru depuis les jeunes à l’AS Monaco (France TV)

« C’est de la nostalgie. Comme je le dis souvent, quand on est joueur de foot, on n’a pas le temps de voir le temps qui passe. Dans le vestiaire, je repensais beaucoup à ces dernières années. Et de me dire que c’est fini, ça fait un petit pincement au coeur. Ce que j’ai eu ici, je ne le retrouverai jamais ailleurs. Mais j’aurai d’autres choses et ce qui m’attend va être fantastique. »

Ce qu’il ressent à l’instant T (beIN SPORTS)

« Tu ressens un peu plus le poids des choses. Tu réalises que c’est vraiment terminé. Quand j’ai fait mes adieux au Parc, il restait encore des choses et on était encore concentrés. Maintenant, avec le PSG je n’ai plus rien mais je suis très content d’avoir pu finir avec un trophée. Ça caractérise vraiment l’identité de ce club. C’est un club qui a toujours gagné des trophées et il continuera à gagner des trophées. Je suis content d’avoir fait partie de cette histoire et de l’avoir marquée un petit peu je pense. »

Quelle est sa future destination ? (beIN SPORTS)

« Je vais déjà aller avec la sélection, c’est déjà important. L’Euro est extrêmement important pour nous. Mais, je ne veux pas gâcher mes derniers moments ici, je veux profiter de chaque instant avec tout le monde. »