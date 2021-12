Mbappé et passes décisives : Des chiffres inédits depuis… 15 ans !

Le PSG a délivré une prestation indigeste ce samedi soir sur la pelouse du Stade Felix Bollaert, mais a pourtant réussi à arracher un match nul inespéré dans les derniers instants grâce à une tête de Georginio Wijnaldum, son premier but en Ligue 1 (1-1). Le centre est venu de Kylian Mbappé, ce qui fait sa huitième passe décisive de la saison. Ce chiffre est impressionnant puisque aucun joueur n’avait atteint un tel total après 17 journées de L1 sur les… 15 dernières saisons (8) !

Si dans le jeu le club de la capitale n’arrive pas à convaincre, cette équipe montre une force de caractère exceptionnelle ! En effet comme le rapporte l’institut Opta, le Paris Saint-Germain a obtenu 16 points après avoir été mené au score cette saison en Ligue 1, ce qui est plus que toute autre équipe du top 5 européen.

Par contre, le PSG n’a remporté aucun de ses matchs disputés face au Top 5 en L1 cette saison (3 nuls, 1 défaite) :

Stade Rennais 2-0 PSG ; PSG 0-0 OGC Nice – OM 0-0 PSG – RC Lens 1-1 PSG.

Aussi, le Paris Saint-Germain a enchainé deux matches consécutifs sans le moindre succès cette semaine. Sous Mauricio Pochettino, cela représente une première depuis son arrivée au mois de janvier dernier.

Par ailleurs l’équipe parisienne n’avait plus encaissé 16 buts après 17 journées de championnat depuis près de 10 ans, soit lors de la saison 2011/12.

Enfin d’un point de vue individuel, Mauro Icardi n’a inscrit qu’un seul but lors de ses 13 derniers matchs disputés avec le PSG en compétition officielle… Un chiffre absolument pas convainquant pour un attaquant de son calibre…