À J-1 de la confrontation face au Toulouse FC, le coach du PSG, Luis Enrique, a répondu aux questions des médias en conférence de presse d’avant-match.

Ce samedi (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus 360), le PSG se déplace sur la pelouse du Toulouse FC, dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1. L’objectif sera de ramener les trois points de ce déplacement tout en conservant les bonnes intentions perçues dans le jeu lors du match nul face au FC Lorient (0-0) samedi dernier. Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille du match face au TFC, Luis Enrique a répondu aux questions des médias.

À voir aussi : Luis Enrique s’est rapidement acclimaté à sa nouvelle vie au PSG

Quel match face à Toulouse (PSG TV) ?

« Ça va être un adversaire difficile, qui va laisser peu d’espace et qui joue défensif. »

Le retour de Mbappé, comment était-il ?

« Kylian est bien, avec beaucoup d’envie et un bon état d’esprit. Un joueur de la catégorie de Kylian, bien sûr que je suis content. Il apporte sa personnalité, c’est un joueur de classe mondiale et j’en suis très heureux. »

Le capitanat

« En ce qui concerne le capitaine, c’est très simple, c’est le choix des joueurs et non le mien. C’est eux qui décide par un vote. Je crois qu’ils se sont réunis cette semaine, donc il y a quatre capitaines. C’est quelque chose qui est décidé par les joueurs et non par le coach. Je ne veux pas que ce soit mon capitaine mais que ce soit le capitaine des joueurs. »

Les noms des quatre capitaines

« Il y a un vote qui doit avoir lieu. Je ne sais pas si c’était hier ou aujourd’hui. Dès que je le sais, je ne vais pas avoir de problème à vous le dire. »

🗣️ Luis Enrique en conférence de presse : « Le capitaine ? Ce n’est pas mon job d’élire un capitaine. Ce sont les joueurs qui décident, et ont voté cette semaine. Je crois qu’ils se sont réunis cette semaine, il y a 4 capitaines. Je ne veux pas que ce soit mon capitaine mais celui… pic.twitter.com/OrgzfQuz7S — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 18, 2023

Que va-t-il demander à Mbappé et Dembélé au niveau défensif

« Je pense que c’est quelque chose qui concerne tous les joueurs. Cette semaine, tous les joueurs ont travaillé sur ça. On a fait quatre entraînements avec deux sur la défense et deux sur l’attaque. Je pense que c’est obligatoire pour tout le monde de savoir attaquer et défendre. Evidemment, il faut qu’on soit équilibré sur le terrain. Pour être un bon joueur, il faut savoir bien attaquer mais aussi défendre et je trouve que tout le monde est en mesure de le faire. »

Comment a-t-il accueilli le retour de Mbappé ?

« Comme coach, évidemment que c’est une bonne nouvelle, tant pour ce qu’il apporte au niveau du football mais aussi sa personnalité. »

La complémentarité entre Ramos, Dembélé et Mbappé

« C’est le travail qu’il reste à faire justement, de voir cette complémentarité. Mais généralement, tous les grands joueurs réussissent à être bien complémentaires. Je dirais qu’on a encore besoin de renforcer cette ligne offensive car c’est la ligne où on a eu le moins de recrues jusqu’à présent. Mon travail en tant qu’entraîneur est de découvrir la synergie que nous pouvons créer avec cette ligne d’attaque. C’est à moi de faire en sorte qu’ils soient le plus complémentaires possible. »

Dembélé est-il prêt à jouer ?

« Oui, il est prêt. Il est prêt à jouer les premières minutes. »

Combien de temps ça met de mettre en place une philosophie de jeu

« C’est impossible de répondre à cette question pour l’instant. Il y a des aspects sur lesquels on a déjà bien évolué et d’autres sur lesquels on a encore du travail à faire. L’important c’est d’être compétitif dès le premier match et de réussir à progresser au fur et à mesure. Mais c’est sûr que plus le temps passe, plus les joueurs pourront avoir une idée claire du jeu et du style. »

Le départ Neymar

« Je pense que c’était une décision favorable pour tout le monde. je voudrais le remercier pour le comportement qu’il a eu depuis que je suis arrivé mais aussi avant sur ses années au PSG. C’est un joueur de classe mondiale et je lui souhaite le meilleur. »

Comment prépare-t-il cette rencontre face à Toulouse ?

« C’est un match important contre une équipe de Toulouse qui a remporté la Coupe de France, avec un entraîneur espagnol que je connais, Carles Martinez Novell. Evidemment, je suis très heureux qu’on joue à l’extérieur mais ce que je veux c’est qu’on joue de la même manière à domicile et à l’extérieur. Je suis convaincu de nos idées et de ce qu’on peut faire. J’ai hâte d’être à demain. »

À la fin de la conférence de presse, Luis Enrique a tenu à avoir une petite attention envers Sergio Rico, qui sort de l’hôpital ce vendredi. « Et pour finir, je voudrais envoyer un message à Sergio Rico qui sort de l’hôpital aujourd’hui. Je lui souhaite un bon rétablissement et le meilleur à lui et sa famille. »