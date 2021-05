Mbappé devrait faire son retour contre Montpellier (LP)

Touché au mollet contre Manchester City lors du match aller au Parc des Princes, Kylian Mbappé n’a pas joué contre Lens et Manchester City lors du match retour malgré sa présence dans le groupe. Le numéro 7 parisien ne fera pas son retour contre Rennes ce week-end étant suspendu. Mais selon les informations du Parisien, il pourrait faire son retour contre Montpellier mercredi lors de la demi-finale de la Coupe de France au stade de la Mosson contre Montpellier. On ne sait pas encore s’il sera titulaire ou bien remplaçant mais des bonnes nouvelles sont venues du Camp des Loges. L’attaquant (22 ans) a en effet participé à la séance avec ses coéquipiers ce jeudi. “La guérison de sa contracture évolue favorablement” et il restera au camp des loges ce week-end pour “parfaire sa guérison.”