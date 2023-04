Cet été, le PSG devrait recruter un véritable numéro 9. Plusieurs noms ont été avancés comme ceux de Victor Osimhen, Harry Kane ou bien encore Randal Kolo Muani.

C’est le manque de l’effectif du PSG cette saison, la présence d’un véritable numéro 9. Même si Hugo Ekitike est là, l’ancien rémois est encore jeune (20 ans) et n’a pas forcément la confiance de Christophe Galtier. Recruter un numéro 9 devrait donc être une des priorités des dirigeants parisiens lors du mercato estival. Dans cette optique, plusieurs noms ont été avancés comme Victor Osimhen de Naples, Harry Kane (Tottenham) ou bien encore Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort).

Auteur d’une bonne saison sous le maillot de l’Eintracht Francfort (40 matches, 20 buts, 14 passes décisives), l’ancien nantais attise les convoitises. Le club de Bundesliga ne serait pas contre se séparer de son attaquant (24 ans) mais pas à n’importe quel prix. Les dirigeants allemands demanderaient minimum 100 millions d’euros pour le lâcher, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2027. Selon les informations de Christian Falk, journaliste pour Bild, Kylian Mbappé voudrait convaincre son coéquipier en équipe de France de le rejoindre au PSG la saison prochaine. Les deux joueurs sont en pourparlers réguliers pour une éventuelle arrivée à Paris lors du mercato estival.

Kylian Mbappé wants to convince Kolo Muani to come to Paris. both Players are in Talks about a possible Transfer #PodcastBayernInsider @PSG_inside @Eintracht @FCBayern

— Christian Falk (@cfbayern) April 28, 2023