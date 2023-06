Mbappé estime qu’il correspond aux critères pour le Ballon d’Or

Kylian Mbappé a terminé sa saison 2022-2023 avec un nouveau but contre la Grèce hier (1-0). Avec cette réalisation il s’est offert un record avec une 54e réalisation sur l’exercice 2022-20223 en club et sélection. Avec sa saison, il estime corresponde aux critères pour le Ballon d’Or.

La saison 2022-2023 est enfin terminée pour Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG a participé à 56 rencontres avec le club de la capitale et l’équipe de France. Pour un total de 54 buts (41 avec le PSG, 13 avec la France. Grâce à son penalty lors de la victoire des Bleus (1-0) contre la Grèce dans le cadre de la quatrième journée des qualifications à l’Euro 2024, il s’est offert un nouveau record. À l’issue de la rencontre contre les Grecs, il a été interrogé sur le Ballon d’Or. Et le capitaine de la France estime corresponde aux critères de la distinction.

« C’est difficile de parler d’un trophée individuel »

« C’est difficile de parler d’un trophée individuel, car il faut se mettre en avant et ce n’est pas bien vu du grand public. Les nouveaux critères, c’est quoi ? C’est brûler la rétine et être impactant ? Je pense que je corresponds aux critères. On verra. Ce sont les gens qui votent mais je suis toujours optimiste« , explique le numéro 7 du PSG à TF1 avant d’évoquer son 40e but en bleu, ce qui le rapproche à une unité de Michel Platini. « Etre aussi près, aussi vite d’un joueur comme Platini, c’est quelque chose de spécial. C’est énorme quand on sait ce qu’il représente pour tous les Français : c’est une légende absolue. »

« Difficile de dire non au brassard des Bleus »

Capitaine de l’équipe de France depuis le rassemblement de mars, le meilleur buteur de l’histoire du PSG est revenu sur ce nouveau rôle pour lui. « Je ne pensais pas que j’allais être capitaine. Le coach est venu m’en parler, c’est difficile de dire non au brassard des Bleus. J’apprends tous les jours. C’est quelque chose qui enrichit mon expérience et ma carrière, avoir cette responsabilité, cela me permet de m’ouvrir un peu plus tous les jours. J’essaye de faire au mieux pour que les gens soient fiers de moi. C’est naturel car on a un groupe exceptionnel, ils m’ont mis dans les bonnes dispositions pour que je sois le moins mauvais possible. On a un groupe qui a faim de gagner. »

