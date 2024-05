Présents à la cérémonie des Globe Soccer Awards ce mardi soir, l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, et le président, Nasser al-Khelaïfi, ont été récompensés.

Quelques jours après la fin de l’exercice 2023-2024 du PSG, certains membres des Rouge & Bleu ont été récompensés pour leur saison. Présents ce mardi soir en Sardaigne, pour la première édition des Globe Soccer Award en Europe, Nasser al-Khelaïfi et Kylian Mbappé ont reçu des récompenses. Créée en 2010 par l’Italien Tommaso Bendoni et portée par le syndicat des clubs et de agents comme Jorge Mendes (élu 12 fois meilleur agent de l’année et une fois meilleur agent du siècle), cette cérémonie a pour ambition de concurrencer le Ballon d’Or et les Trophées The Best de la FIFA, comme le rapporte RMC Sport.

✨ A well-deserved honour for @GianluigiBuffon as he receives the Player Career Award from Nasser Al-Khelaifi, President of Paris Saint-Germain, at the @KAFD #GlobeSoccer Awards Europe Edition ceremony! 🇮🇹🏆 pic.twitter.com/1l2UKfWtPo — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) May 28, 2024

Nasser al-Khelaïfi élu dans la catégorie « leadership dans le football »

Réalisant sa meilleure saison au niveau statistiques (44 buts et 10 passes décisives), Kylian Mbappé a reçu la récompense du meilleur joueur de l’année pour la deuxième fois, après 2021. Le numéro 7 du PSG a devancé Jude Bellingham, Vinicius Jr (Real Madrid), Phil Foden, Erling Haaland, Rodri, Bernardo Silva (Manchester City), Harry Kane (Bayern Munich), Mohamed Salah (Liverpool), Lautaro Martinez (Inter Milan) Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) et Serhou Guirassy (Stuttgart). L’international français était présent sur place pour recevoir sa récompense. De son côté, le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, a été élu dans la catégorie « leadership dans le football. »

Pour les autres récompenses majeures de la cérémonie, Harry Kane a reçu le trophée de meilleur buteur, Manchester City celui de meilleur club, Xabi Alonso de meilleur entraîneur et Lamine Yamal de joueur émergent. « Les nommés avaient été établis par un vote du public alors que les élus ont été déterminés par le vote d’un collège de footballeurs, entraîneurs, arbitres, agents ou journalistes », précise RMC.