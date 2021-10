Mbappé et Messi absents de l’entraînement ce jeudi matin

Ce vendredi à 21h (Prime Video), le PSG et le LOSC s’affrontent à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino sera privé de quelques joueurs. En effet, Sergio Ramos (reprise), Achraf Hakimi (suspendu), Marco Verratti (hanche) et Leandro Paredes (quadriceps) sont officiellement forfaits pour ce match.

Incertain avant la rencontre suite à une infection ORL, Kylian Mbappé n’était pas présent au début de l’entraînement des Rouge & Bleu ce jeudi en fin de matinée, tout comme Leo Messi. Mauricio Pochettino donnera plus de précisions lors de sa conférence de presse à 14 heures. Sergio Rico était également absent ce jeudi. Le reste du groupe a participé à l’échauffement et à quelques ateliers avec ballon. À noter les présences d’Ander Herrera et Mauro Icardi.

Les joueurs du PSG à l’entraînement