Mbappé et Messi dans le top 5 des meilleurs buteurs en 2021

Le PSG a réalisé des mercatos ambitieux ces dernières années pour former une des meilleures équipes au monde avec une attaque enviée de tous. Le trio composé par Neymar, Mbappé, Messi avec Di Maria et Icardi en plus est (sur le papier) une référence parmi tous les clubs européens. Malgré ces noms ronflants, les Rouge & Bleu manquent d’efficacité devant le but et ce sont davantage des « joueurs de l’ombre » qui ont brillé ces dernières semaines comme Idrissa Gueye, Ander Herrera ou encore Achraf Hakimi.

Pourtant en ce jeudi 7 octobre, on retrouve deux joueurs du PSG dans le top 5 des meilleurs buteurs des cinq plus grands championnats en Europe sur l’année 2021. Kylian Mbappé avec 32 buts est troisième de ce classement tandis que la nouvelle recrue Rouge & Bleu, Leo Messi en compte 29 (4e). Ce classement est largement dominé par Robert Lewandovski (41 réalisations), qui devance le phénomène norvégien Erling Haaland (35 buts). Des statistiques qui peuvent influer sur les votes du Ballon d’Or ? Réponse demain où on connaitra les nommés.