À J-3 de la réception de la Real Sociedad en Ligue des champions, Kylian Mbappé a pu retrouver ses coéquipiers à l’entraînement au Campus PSG.

Après une belle prestation face au LOSC (3-1) samedi, les joueurs du PSG ont retrouvé le centre d’entraînement ce dimanche dans la bonne humeur. Désormais, les Parisiens auront trois jours pour préparer ce huitième de finale aller de Ligue des champions face à la Real Sociedad (14 février) et peuvent déjà compter sur le soutien de leurs supporters. Et Luis Enrique a pu avoir une bonne nouvelle en cette fin de matinée. Touché à la cheville suite à une grosse semelle de Lilian Brassier mercredi, Kylian Mbappé était resté sur le banc face au LOSC et n’avait pas pris part aux deux derniers entraînements collectifs, se contentant de séances individuelles en salle.

Mbappé s’est entraîné normalement et sera présent en C1

Et ce dimanche, l’international français a pu retrouver ses coéquipiers. Comme le rapporte L’Equipe, « l’attaquant a pu reprendre normalement sur les terrains du Campus PSG. » Le numéro 7 parisien sera disponible pour le match face à la Real Sociedad dans trois jours. Luis Enrique se montrait déjà rassurant ce samedi soir au sujet de son attaquant vedette, à l’issue de la victoire face au LOSC : « Kylian va bien mais on n’a pas pris de risques. Si c’était une finale, il aurait joué, mais il sera à 100 % mercredi. » Concernant le reste du groupe, les titulaires de la veille ont participé au début de la séance collective avant de travailler en salle. « Les Parisiens seront au repos lundi et reprendront l’entraînement mardi, à la veille de la réception des Espagnols », conclut L’E.