Mbappé félicite Dembélé pour son premier but avec le PSG

Hier soir, le PSG s’est largement imposé contre Monaco en ouverture de la 13e journée de Ligue 1. Ousmane Dembélé, auteur d’une très belle prestation, a ouvert son compteur but avec le PSG. Son coéquipier, Kylian Mbappé, l’a félicité pour ce bijou.

Avant la réception de Newcastle en Ligue des champions mardi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG recevait – au Parc des Princes – l’AS Monaco hier soir en ouverture de la treizième journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont largement imposés grâce à des buts de Gonçalo Ramos, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Vitinha et Randal Kolo Muani. Lors de ce choc entre le premier et le troisième du championnat, Ousmane Dembélé a réalisé une très grosse performance avec en prime un but, son premier sous le maillot du PSG.

A voir aussi : Ousmane Dembélé savoure son premier but avec le PSG

« Premier d’une longue série, on l’espère »

Lancé en profondeur par Fabian Ruiz, le numéro 10 du PSG s’est emmené le ballon d’une très belle aile de pigeon avant de propulser le ballon d’une frappe puissante du droit dans le but monégasque. Après 34 tirs en Ligue 1, l’international français a enfin débloqué son compteur sous le maillot du PSG. Un deuxième but en une semaine après celui marqué lors du récital de la France contre Gibraltar (14-0). De bon augure pour la suite de la saison. Kylian Mbappé, son coéquipier au PSG et en équipe de France, a tenu à le féliciter sur son compte Instagram. « Félicitations mon frère. Premier d’une longue série, on l’espère. » Avec cette réalisation, on espère qu’Ousmane Dembélé a eu un déclic et qu’il continuera à se montrer décisif dans les prochaines, et dès mardi pour débloquer son compteur, cette fois-ci, en Ligue des champions.