Nous sommes à une semaine de l’affiche de Ligue des Champions qui va opposer le PSG au Real Madrid. Cette affiche va déterminer la suite de la saison de ces deux équipes et surtout leur avenir. Justement, le journal L’Équipe fait un point sur les rumeurs mercato du Paris Saint-Germain pour l’été qui arrive… Et les pistes sont multiples.

En effet le quotidien sportif explique que le PSG « rêve toujours » de prolonger Kylian Mbappé même s’il est conscient que « la tendance ne lui est pas favorable. » Les dirigeants parisiens, croient malgré tout en leurs chances et ne renoncent pas « mais ne sont pas passifs pour autant. » Le Paris Saint-Germain souhaiterait attirer « une tête d’affiche, mais pas seulement ». Il demanderait aussi « un projet plus global, avec des joueurs capables d’offrir un nouveau souffle à ce vestiaire, de lui donner un coup de frais. » La priorité pour remplacer l’international français se nomme Erling Haaland. La piste menant à l’attaquant norvégien « est bien réelle et des échanges ont déjà eu lieu ». Le joueur peut quitter Dortmund si un club paye la clause, de 75 millions d’euros plus des bonus divers compris entre 10 et 15 M€.

Au niveau des autres rumeurs, L’Équipe explique que les deux priorités du PSG au milieu de terrain l’été prochain s’appellent Paul Pogba et Lucas Paqueta. Le Brésilien est « tout en haut sur les tablettes de Leonardo » et aimerait rejoindre le Paris Saint-Germain. Néanmoins, aucun contact n’a eu lieu entre le clan du Brésilien et le club de la capitale à contrario de celui de Pogba comme l’affirme le quotidien sportif (ce que nous vous avons affirmé tout au long de l’été dernier).

Au rayon des départs, Angel Di Maria pourrait faire les frais de ces multiples arrivées. L’Argentin, qui arrive en fin de contrat à la fin de cet exercice 2021/2022, « aimerait rester une saison de plus avant de terminer sa carrière dans son pays » tandis que le PSG ne serait plus aussi certain de le conserver.

Une chose est certaine, ce mercato « sera folle » et extrêmement actif pour le PSG.