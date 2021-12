Hier soir, le PSG était opposé aux amateurs de Feignies-Aulnoye en 32es de finale de Coupe de France. Les Parisiens ont respecté leur adversaire et se sont logiquement imposés (3-0). Les Rouge & Bleu ont réalisé une nouvelle clean sheet contre le club de National 3. C’est la septième lors des huit derniers matches de Coupe de France. La dernière fois que les gardiens parisiens ont encaissé un but, c’était lors de la demi-finale de la saison dernière contre Montpellier (2-2). Contre Feignies, le PSG n’a concédé que quatre tirs, soit leur plus faible total lors d’un même match dans la compétition depuis qu’Opta analyse ces données (2014-15).

Buteurs hier soir, Kylian Mbappé et Mauro Icardi ont inscrit les neuf derniers buts du PSG en Coupe de France (5 pour le Français, 4 pour l’Argentin). Le numéro 7 parisien est très en forme ces dernières rencontres avec un doublé sur ses trois derniers matches (Bruges, Monaco et Feignies) dans trois compétitions différentes. Depuis son arrivée à Paris, il a marqué 19 buts en Coupe de France, soit neuf de plus que ses partenaires. Il est également impliqué sur six des sept buts du PSG en CDF (5 buts, 1 passe décisive).