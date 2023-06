Mbappé : « Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année »

L’avenir de Kylian Mbappé est au centre de l’actualité depuis une semaine. Et l’attaquant compte toujours poursuivre au PSG la saison prochaine.

Où jouera Kylian Mbappé lors de la saison 2023-2024 ? En envoyant une lettre au PSG en précisant qu’il n’activera pas l’année supplémentaire dans son contrat, le numéro 7 des Rouge & Bleu pourra donc partir libre à l’été 2024. Surpris par cette nouvelle, le board parisien ouvre désormais la porte à un départ de son international français. De son côté, le principal concerné a un seul souhait, rester au PSG. Et il l’a rappelé auprès du journaliste de Téléfoot, Saber Desfarges.

« Je me résous seulement à jouer au PSG l’année prochaine »

« J’ai déjà dit que je resterai. Je l’ai déjà dit bien avant que tout ça se passe. Vous êtes-vous résolu à partir libre en 2024 ? Je me résous seulement à jouer au PSG l’année prochaine, c’est ce que j’ai dit. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année, encore plus dans un club comme le Paris Saint-Germain. » Pour rappel, selon les dernières informations de RMC Sport, on se dirige vers un apaisement entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain.