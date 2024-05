Après l’annonce de son départ du PSG, Kylian Mbappé a adressé quelques mots aux Ultras du PSG lors d’un barbecue organisé par le CUP au Parc des Princes ce vendredi.

C’est désormais officiel. Après plusieurs mois d’attente, Kylian Mbappé a annoncé son départ du PSG. Ce vendredi soir, aux alentours de 20 heures, le numéro 7 des Rouge & Bleu a diffusé une vidéo de 3 minutes et 51 secondes pour annoncer son départ à l’issue de la saison. Après cette annonce, la star parisienne a pris la direction du Parc des Princes afin de répondre à l’invitation du Collectif Ultras Paris, qui organisait un barbecue de fin de saison. « Accompagné de son père, Wilfrid, son petit frère, Ethan, et de sa mère, Fayza Lamari, le meilleur buteur de l’histoire du PSG s’est mêlé aux plus de 1.000 personnes venues manger des grillades au Parc des Princes », rapporte Le Parisien. L’attaquant de 25 ans a profité de cette occasion pour prendre des photos avec des enfants et échanger avec les supporters. « La grande majorité des personnes présentes à l’événement n’étaient pas au courant de la venue de l’attaquant vedette. »

🚨🚨 BREAKING : Kylian Mbappé annonce son départ du PSG à la fin de cette saison 🔚 pic.twitter.com/0IvOTYTHQr — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 10, 2024

« J’ai eu la chance de faire partie de ce club »

Il a finalement quitté le stade après 21 heures. Pendant plus d’une heure, il aura partagé un moment avec les supporters. Il en a également profité pour adresser quelques mots aux ultras parisiens, comme le rapporte RMC Sport. « C’était important de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi et ma famille. Pour ma famille pas seulement pour le côté sportif mais aussi pour le côté humain. C’était important pour moi de revenir ici à Paris. De grandir en tant que joueur et aussi en tant qu’homme. Les souvenirs que je garde avec les joueurs c’est plus les souvenirs humains. Les émotions, toutes les ambiances. Ce sont les choses que je veux retenir, plus qu’un but. J’ai eu la chance de faire partie de ce club. Je pense que les gens ne réalisent pas trop ce que cela fait de jouer au PSG. Pendant sept ans, j’ai eu la chance de savourer chaque instant. Les bons moments, parce que c’est plus facile, mais aussi les mauvais. Il y a toujours cette fierté. Je voudrais vous dire merci mais aussi vous dire bonne chance, vous souhaiter le meilleur pour tout ce qui va arriver. Pour vous et vos familles. Qui sait on va peut être se revoir un jour… Mais en tout cas merci beaucoup ! », a déclaré le champion du Monde 2018. Pour rappel, Kylian Mbappé disputera son dernier match au Parc des Princes ce dimanche (21h) face à Toulouse. Si le PSG n’a pas encore communiqué sur le départ de l’international français et ne sait pas encore quelle tournure prendra la célébration autour de son joueur, le CUP a bien l’intention de célébrer le meilleur buteur de l’histoire du club avec un tifo.